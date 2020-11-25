Malatya Park AVM’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ etkinliği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Malatya Park AVM’de etkinlik düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Malatya Valiliği başkanlığında tüm ilçelerde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde de EmniyetJandarmaŞÖNİM işbirliğinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’” tanıtım standı açıldı. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bayan personeller tarafından da il merkezinde bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.