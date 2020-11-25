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Malatya Park AVM’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ etkinliği

İHA

Malatya Park AVM’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ etkinliği

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Malatya Park AVM’de etkinlik düzenlendi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Malatya Valiliği başkanlığında tüm ilçelerde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.
Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde de EmniyetJandarmaŞÖNİM işbirliğinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’” tanıtım standı açıldı. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bayan personeller tarafından da il merkezinde bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

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