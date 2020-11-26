Milletvekili Kahtalı'dan yapılandırma mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiğini belirterek, milyarlarca borcun faizsiz ödenmesini getiren düzenlemeye son başvuru tarihinin 31 Aralı olduğunu söyledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile SSK, vergi ve diğer borçlarla ilgili yapılandırma kanunun yürürlüğe girdiğini anımsattı. Bu düzenleme ile birlikte işverenlerin sıkıntılarını da bir nebze çözüleceğini belirten Kahtalı, kanunun getirileri ile ilgili de bilgiler verdi.

Fırsattan yararlanmak isteyen herkesin son tarih olarak 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapmaları gerektiğini dile getiren Kahtalı, yurtiçi ve yurtdışı bazı varlıkların da 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağı ve inceleme yapılmayacağı da hatırlattı.

Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatının başladığını belirten Kahtalı, “Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. Gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBBTESKBarolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri kanun kapsamında yapılandırılacak. Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek. Katsayı taksit sayısına göre değişecek. Taksit sayısı arttıkça ödenecek rakamlar da artacak. Belediyelerin borçları ise genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yapılmak suretiyle 120 eşit taksitte tahsil edilecek” ifadelerine yer verdi.

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