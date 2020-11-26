Uyuşturucuya şafak operasyonu: 12 gözaltı

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Malatya’da uyuşturucuya yönelik Şafak Operasyonu sonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Şafak Operasyonu yapıldı.

Operasyon sonunda, 12 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, 1.316 yeşil reçeteye tabi hap, 50 gr metamfetamin, 45 gr toz esrar, 13 gr kubar esrar ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

12 şüpheli hakkında TCK 188 suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi.

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