Malatya TSO’da yapılandırmanın detayları anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya TSO’da yapılandırmanın detayları anlatıldı

İHA

Malatya TSO’da yapılandırmanın detayları anlatıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na davet edilen SGK Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı pandemi dolayısıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan’ın MTSO 15 Temmuz şehitleri konferans salonundan katıldığı meclis toplantısına davet edilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Sadıkoğlu’ndan yapılandırmadan faydalanma çağrısı
Kasım ayına dair oda faaliyetleri, ekonomi ve gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 7256 Sayılı Yapılandırmanın önemli olduğuna değinerek, TSO üyelerini bu yapılandırmadan faydalanmaya çağırdı.

Yapılandırma kapsamının 2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş borçları kapsadığını belirten SGK Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu, şunları söyledi, “Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigorta primleri, 31 Aralık 2020'den önce kesinleşen idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BağKur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların henüz ödenmemiş ferileri yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı (YİÜFE) ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde hesaplanan YİÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 1 Mart 2021’e kadar ödemek gerekmektedir. 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30 Nisan 2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.”

Başvurular edevlet üzerinden
Başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı hakkında da bilgi veren Kutlu, “BağKur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatları edevlet üzerinden alınabilecek. Prim borcu olanlar eSigorta kanalıyla internet üzerinden başvurabilir ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne de yapabilir. GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmaz” şeklinde konuştu.

İlk iki taksitin süresinde ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecek
Yapılandırmanın avantajlarını da anlatan Kutlu, “Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi, teminat iade yazısı verilebilecektir” ifadelerini kullandı.

18 eşit taksitle ödeme yapılabilecek
Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitinin süresinde ödenmemesi ve ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırmanın bozulacağını belirten Kutlu, “Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Prim borcu bulunan BağKur sigortalılarının borçlarını 1 Şubat 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Kasım 2020 itibariyle yeniden başlatılacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucuya şafak operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucuya şafak operasyonu: 12 gözaltı
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Milletvekili Kahtalı'dan yapılandırma mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan yapılandırma mesajı
Malatya Park AVM’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ etkinliği
YEREL HABERLER Malatya Park AVM’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle ...
Malatya Kent Konseyi genel kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Malatya Kent Konseyi genel kurul toplantısı yapıldı
MTÜ’de kadına şiddetle mücadele günü etkinliği
YEREL HABERLER MTÜ’de kadına şiddetle mücadele günü etkinliği
Gürkan, Filistin Caddesi’nde yapılan çalışmaları inceledi Gürkan, “Yeni caddelerle Malatya’da trafik sorunu kalmayacak”
YEREL HABERLER Gürkan, Filistin Caddesi’nde yapılan çalışmaları ...
Malatya Büyükşehir, su borçlarını yapılandırmaya başladı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir, su borçlarını yapılandırmaya ...
Motosiklet hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı tutuklandı
Gece Kartalları uyuşturuculara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Gece Kartalları uyuşturuculara göz açtırmıyor
Yeşilyurt Belediyesi Bahçebaşı Parkı hizmete girdi Çınar: “7’den 70’e herkesin mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi Bahçebaşı Parkı hizmete ...
Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor: 2-0
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor: 2-0
İnönü Üniversitesi'ne ödül
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi'ne ödül
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - Etimesgut Bld: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - ...
Güder, 'birlikte başaracağız' projesini anlattı
YEREL HABERLER Güder, 'birlikte başaracağız' projesini anlattı
Yeşilyurt’ta kadına şiddete karşı uluslararası mücadele
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta kadına şiddete karşı uluslararası ...
Şiddet virüsünün aşısı, örgütlü mücadele gösterildi
YEREL HABERLER Şiddet virüsünün aşısı, örgütlü mücadele gösterildi
AK Parti kadın kolları şiddete hayır dedi
YEREL HABERLER AK Parti kadın kolları şiddete hayır dedi
Kadına psiko-sosyal destek arttı
YEREL HABERLER Kadına psiko-sosyal destek arttı
Konutlara yapı kimlik numaraları verilecek
YEREL HABERLER Konutlara yapı kimlik numaraları verilecek
Jandarmadan 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyareti
YEREL HABERLER Jandarmadan 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyareti
Gürkan, Sümer Park esnaflarının sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Gürkan, Sümer Park esnaflarının sorunlarını dinledi
Öğretmenler, Başkan Gürkan’ın Öğretmenler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Öğretmenler, Başkan Gürkan’ın Öğretmenler Günü’nü ...
Adli Tıp Caddesi prestijli bir görünüme kavuştu Gürkan: “Çevreyolu’nun altı artık ihmal edilmeyecek”
YEREL HABERLER Adli Tıp Caddesi prestijli bir görünüme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X