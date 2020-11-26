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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi döneminde eğitimdeki sıkıntılara vurgu

İHA

Pandemi döneminde eğitimdeki sıkıntılara vurgu

Malatya’da düzenlenen İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı’nda, pandemi döneminde eğitimdeki sıkıntılar dile getirildi.
Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya, Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı İlhan Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, STK temsilcileri, İlçe Milli Eğitim ve Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları ve veliler katıldı.
Eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri hazırlamak, eğitim öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yönetim önerilerinde bulunmak amacıyla yapılan İl Danışma Komisyonu toplantısında, Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Biriminde görevli proje Koordinatörü Sevinç Yazgan tarafından katılımcılara, Malatya’da akademik başarının arttırılması ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Biriminde görevli Yahya Altunkaynak tarafından, pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi.
Sunumların ardından konuşmasını yapan Vali Aydın Baruş, “İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde ilimizde yaşanan eğitim sorunlarını ele alarak arkadaşlarımızın daha önceden yapmış oldukları çalışmalar çerçevesinde çözüm önerileri geliştireceğimiz bu toplantının öğrencilerimize fayda sağlayacak bir toplantı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Mart ayından itibaren yüz yüze eğitimde kısıtlamalar sürecine girildiğini hatırlatan Baruş, “Eğitim yılı sonuna kadar yüz yüze eğitim yapamadık ancak bu yılın başlangıcında belli bir süre bazı sınıflarda yüz yüze eğitim yapabildik. Yüz yüze eğitim kapsamı dışında kalan çocuklarımızda uzaktan eğitime devam ettiler. Bu çok zorlu bir süreç. Yüz yüze eğitimin avantajlarından feragat ettik. Ancak çocuklarımızın bu süreçte eğitimleri açısından geri kalmaması, gelecek hayatlarının bundan çok olumsuz etkilenmemesi için eğitim sürecinde sıkıntıları iyi tespit ederek elimizden geleni mutlaka yerine getirmemiz lazım. Bu süreçte de yöneticiler olarak hepimize görevler düşüyor” dedi.
Vali Baruş’un konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü verileri ve yapılan çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliğinde yapılan çalışmalar, 20192020 Eğitim Öğretim Yılı'nda eğitim hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik öneriler ile katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

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