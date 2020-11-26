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Yeşilyurt Belediyesi, kış öncesinde çalışmaları hızlandırdı Çınar: “Planlı ve titiz çalışarak yol konforunu artırmaktayız”

İHA

Yeşilyurt Belediyesi, kış öncesinde çalışmaları hızlandırdı Çınar: “Planlı ve titiz çalışarak yol konforunu artırmaktayız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cevatpaşa Mahallesindeki Hava Lojmanlarında doğalgaz ve alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda devam eden yol yenileme ve düzenleme çalışmalarını inceledi.
Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Ulaşım ağımızdaki konfor seviyesini planlı ve titiz çalışarak artırmaktayız. İlçemizin bütün bölgelerine ulaşımı rahatlatmak, ferah ve güzel yollara kavuşmak adına ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar“ dedi.


“Alt yapısı tamamlanan yolumuz, kaliteli ve modern hale geldi”
Yeşilyurt Belediyesine gerçekleşen yol yenileme hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Murat Dikenli, “Askeri hava lojmanlarında yaz döneminde doğalgaz ve alt yapı çalışması yapılan yollarımız, tam kaplamalı sıcak asfalt ile güzel bir görüntüye kavuştu. Bugün yolumuzun son kısımları da tamamlanıyor. Bölgemizin daha akıcı ve güzel yollara kavuşmasında desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Daha ferah, daha mutlu ve daha huzurlu bir Yeşilyurt için canla başla çalışıyoruz”
Cevatpaşa Mahallesindeki Hava Lojmanları içerisinde yolları baştan aşağıya yenileyerek konforlu hale getirdiklerini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğalgaz başta olmak üzere alt yapı çalışmalarına tabi tutulan Hava Lojmanlarında ki bu yolumuzda oluşan bozulmalar ve yıpranmaları ortadan kaldırmak adına yol yenileme çalışmalarımız sürmektedir. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz daha önceden bu yolumuzun tadilat ve bakım yapmışlardı. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarından sonra fınısherli tam kaplamalı sıcak asfalt ile yolumuzun konfor seviyesini artırmaktayız. Bölgemiz hızla gelişip büyürken, tüm vatandaşlarımızın rahat ve konforlu yollarda evine ve işine gitmesi adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Mevcuttaki yollarımızın kalitesini artırırken alternatif yol güzergahları açarak trafik akışını rahatlatmaya, ferah ve güzel yollarda yolculuk yapılması adına elimizden geleni yapıyoruz. İlçemizin farklı noktalarında bu tür yol açma, yenileme, kaldırım düzenleme, çevre düzenleme, aydınlatma ve kilit taşı çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir. Malatya’nın daha fazla gelişmesi için ekiplerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Kış sezonun yaklaşmasıyla birlikte tüm bölgelerdeki çalışmaları tamamlamak adına ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar.2020 yılındaki hedeflerimizin üzerine çıkarak hemşerilerimizin de memnuniyetini kazandık. Çalışma takvimine göre hareket ederek, ilçemizi sağlıklı ve planlı bir şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tüm bölgelerde olduğu gibi Cevatpaşa Mahallemizde de büyük bir özveriyle güzel bir çalışmanın altına imza attı, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çalışmalar sırasında ekiplerimize her türlü desteği veren Mahalle Muhtarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yenilenen yollarımız mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun. Daha güzel, daha ferah, daha mutlu bir Yeşilyurt için 7/24 görev başındayız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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