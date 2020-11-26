Çarpık Yüz’de erken teşhis önemli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarpık Yüz’de erken teşhis önemli

İHA

Çarpık Yüz’de erken teşhis önemli

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abuzer Gündüz, çarpık yüzde erken teşhisin önemine değindi.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abuzer Gündüz, Çocuklarda anormal baş pozisyonlarının erken yaşta tespiti ve tedavisinin gerektiğini, erken teşhis için aile hekimlerine ulusal çapta eğitim vermenin faydalı olacağı ifade etti. Aileler bu konuda daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Gündüz, şüphe durumunda mutlaka bir göz hekimine çocuklarını muayene ettirmeleri önerdi.

Prof. Dr. Gündüz, “Üniversitemiz bünyesinde Göz Hastalıkları bölümümüzün açılması bizim bilimsel çalışmalarımız açısında çok büyük önem arz etmekteydi. Bu süreçte desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yaşanan Covid 19 pandemi sürecinde elimizden geldiğince uzaktan eğitim derslerimiz ile geleceğin doktor adayları, sevgili öğrencilerimizin yanında oluyoruz” dedi.
Çarpık Yüz’e yol açan ve bu semptomlara neden olan Anormal Baş Pozisyonu hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Gündüz, ‘‘Çocuklarda anormal baş pozisyonu çarpık yüz’e yol açıyor’’ ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Gündüz, ‘’Anormal Baş Pozisyonu insanın normal anatomik duruşundaki başın gövde üzerinde duruşun bozulması, yani başın gövde üzerinde dik durmamasıdır. Bu anormal baş pozisyonu kendini üç şekilde gösterir. Yüzün sağa veya sola dönmesi şeklinde, Çenenin yukarı veya aşağı yönelmesi, başın sağ veya sol omuza doğru eğilmesi’’ ifadelerine yer verdi.

Gündüz, “Bebekliğin 6. ayı civarında çocuk başını tutmaya, 89 aylarda da oturmaya başlar. Bu durum bu aylardan sonra anlaşıla bilinir. Çocuğun veya bebeğin karşısına oturduğumuzda başın gövdenin tam ortasında dik durması, her iki kulağın aynı şekilde görmemiz ve çenenin yer düzlemine paralel olması gerekir. Bunlar yok ise o zaman aileler Anormal Baş Pozisyonundan şüphelenmelidir” şeklinde bilgiler aktardı.
“Bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahibiz” diyen Prof. Dr. Gündüz, “Yüzde 90 nedeni gözle ilgilidir. Göze bağlı nedenlerinde yüzde 90 şaşılık ile ilgilidir. Göz dışı nedenler oldukça azdır. Bunlar en başında psikolojik ve boyun kasının tortikolizi gelmektedir. Biz kliniğimizde bu konuda yeterli bilgi ve tecrübeye sahibiz. Hatta bu konuda ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde makaleler yayımladık. Böylece ülkemizdeki ve Dünyadaki göz hekimlerinin deneyimlerimizden yararlanmasını sağladık” şeklinde konuştu.

Anormal Baş Pozisyonun önemi
Prof. Dr. Gündüz, “Anormal bas pozisyonuna bağlı olarak sağ veya sol boyundaki kas ve kemik yapıları zarar görür. Bu yeni pozisyona göre gelişim gösterir. Ki buda boynun her iki tarafındaki kas ve kemik yapısının aynı olması ile sonuçlanır. Ayrıca daha önemlisi boynumuzun her iki tarafında yüzümüzün kan dolaşımını sağlayan karotis arter ve vene bası ile o tarafın kan dolaşımını bozar. Bu da yüzün o tarafının beslenmesinin bozulması anlamına gelir ki böylece "çarpık yüz" görünümü oluşur. Bu durum insan yüzünde çok ciddi estetik sorun oluşturur” ifadelerine yer verdi.
Gündüz, “Çarpık yüz görünümü ve boyun asimetrisi gelişim yaşından sonra düzeltilmesi oldukça zor ve maliyetlidir. Bu nedenle bebeklik ve erken çocukluk döneminde Anormal Baş Pozisyonu’nun tespiti ve tedavisi çok önemlidir” sözlerine yer verdi. Prof. Dr. Gündüz özelikle içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde bu çocukların ihmal edilmemesi gerektiğini vurgularken, bu konuda hem aileler hem de Göz Hekimlerinin gerekli özeni göstermesi gerektiğini belirtti. Gündüz, “Gerekiyorsa bu çocukların tedavileri salgın yönünden gerekli önlemleri alarak yapmak gerekir. Aşırı gecikmelere izin verilmemelidir” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Gündüz cümlelerine son verirken, “Anormal Baş Pozisyonlarının erken yaşta tespiti ve tedavisi gerekmektedir. Erken teşhis için aile hekimlerine ulusal çapta eğitim vermenin faydalı olacağını düşünmekteyim. Aileler bu konuda daha dikkatli olmalı, şüphe durumunda mutlaka bir göz hekimine çocuklarını muayene ettirmeliler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarım Platformu Başkanı Akın’dan Kızılay’a ziyaret
YEREL HABERLER Tarım Platformu Başkanı Akın’dan Kızılay’a ziyaret
İnönü Üniversitesi’ne öğretim elemanı alınacak
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’ne öğretim elemanı alınacak
Milletvekili Kahtalı: “Milyonları ilgilendiren yapılandırma kanunu yürürlüğe girdi”
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı: “Milyonları ilgilendiren ...
Başkan Çınar’ın spor tesisleri projesi gerçeğe dönüşüyor
YEREL HABERLER Başkan Çınar’ın spor tesisleri projesi gerçeğe ...
Güder, esnafın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Güder, esnafın sorunlarını dinledi
Yeşilyurt Belediyesi, kış öncesinde çalışmaları hızlandırdı Çınar: “Planlı ve titiz çalışarak yol konforunu artırmaktayız”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi, kış öncesinde çalışmaları ...
Pandemi döneminde eğitimdeki sıkıntılara vurgu
YEREL HABERLER Pandemi döneminde eğitimdeki sıkıntılara vurgu
Malatya TSO’da yapılandırmanın detayları anlatıldı
YEREL HABERLER Malatya TSO’da yapılandırmanın detayları anlatıldı
Uyuşturucuya şafak operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucuya şafak operasyonu: 12 gözaltı
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Milletvekili Kahtalı'dan yapılandırma mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan yapılandırma mesajı
Malatya Park AVM’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ etkinliği
YEREL HABERLER Malatya Park AVM’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle ...
Malatya Kent Konseyi genel kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Malatya Kent Konseyi genel kurul toplantısı yapıldı
MTÜ’de kadına şiddetle mücadele günü etkinliği
YEREL HABERLER MTÜ’de kadına şiddetle mücadele günü etkinliği
Gürkan, Filistin Caddesi’nde yapılan çalışmaları inceledi Gürkan, “Yeni caddelerle Malatya’da trafik sorunu kalmayacak”
YEREL HABERLER Gürkan, Filistin Caddesi’nde yapılan çalışmaları ...
Malatya Büyükşehir, su borçlarını yapılandırmaya başladı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir, su borçlarını yapılandırmaya ...
Motosiklet hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı tutuklandı
Gece Kartalları uyuşturuculara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Gece Kartalları uyuşturuculara göz açtırmıyor
Yeşilyurt Belediyesi Bahçebaşı Parkı hizmete girdi Çınar: “7’den 70’e herkesin mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi Bahçebaşı Parkı hizmete ...
Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor: 2-0
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor: 2-0
İnönü Üniversitesi'ne ödül
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi'ne ödül
Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - Etimesgut Bld: 0
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - ...
Güder, 'birlikte başaracağız' projesini anlattı
YEREL HABERLER Güder, 'birlikte başaracağız' projesini anlattı
Yeşilyurt’ta kadına şiddete karşı uluslararası mücadele
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta kadına şiddete karşı uluslararası ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X