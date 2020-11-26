Malatya'da polisten kaçakçılık operasyonu

Malatya'da üç ayrı kaçakçılık olayında 590 litre gümrük kaçağı akaryakıt ile saat ve nargile tütünü ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yol uygulamasında durdurulan bir çekicinin yakıt deposunda yapılan marker ölçümünde 590 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen yakıt muhafaza altına alınırken, olayın şüphelisi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Uygulamada bir başka araçta yapılan aramada, 150 adet değişik marka ve modellerde gümrük kaçağı saat ele geçirilirken, doğu illerinden gümrük kaçağı nargile kömürü ve tütünü getirerek piyasaya sürdüğü bilgisi elde edilen Y.S. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada ise 55 kilogram nargile kömürü ile 3 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Her iki olayın şüphelileri hakkında "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.

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