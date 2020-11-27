CHP İl Başkanı Kiraz koronaya yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz korona virüse yakalandı.
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Covid testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum gayet iyi. Evde tedavime devam ediyorum. En kısa zamanda buluşmak dileğiyle” ifadelerine yer verdi.
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