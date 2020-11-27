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Malatya 4.7 ile sallandı

İHA

Malatya saat 11.27'de meydana gelen 4.7'lik depremle sallandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Malatya 4.7 ile sallandı

Malatya saat 11.27'de meydana gelen 4.7'lik depremle sallandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD sosyal medya hesabından, "Büyüklük 4.7, Pütürge Malatya, 11:27" açıklamasında bulunuldu. Vatandaşlar kendilerini sokaklara atarken, deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem anında kendilerini sokağa attıklarını ifade eden vatandaşlar, korkmadıklarını, bu duruma alıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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