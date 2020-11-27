Malatya 4.7 ile sallandı

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Malatya saat 11.27'de meydana gelen 4.7'lik depremle sallandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD sosyal medya hesabından, "Büyüklük 4.7, Pütürge Malatya, 11:27" açıklamasında bulunuldu. Vatandaşlar kendilerini sokaklara atarken, deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem anında kendilerini sokağa attıklarını ifade eden vatandaşlar, korkmadıklarını, bu duruma alıştıklarını söyledi.

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