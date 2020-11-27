Battalgazi’de 3,1 şiddetinde artçı sarsıntı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’nın Pütürge ilçe merkezli 4,7 şiddetindeki depremden sonra bu kez de Battalgazi ilçesi de 3,1 şiddetinde deprem ile sarsıldı.

AFAD verilerine göre saat 11,34’te Battalgazi ilçesinde 3,1 şiddetinde artçı sarsıntı meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.