Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde de korkuya neden oldu. Deprem anında yaşananlar kameralara yansırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada depreme yakalandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya ve çevre illerden hissedilirken, birçok iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan panik anında, vatandaşlar deprem ile birlikte kendilerini dışarı attı.

Yaşanan korku kameralara yansırken, vatandaşlar çok korktuklarını ve kendilerini can havliyle dışarı attıklarını söyledi.

Bu arada Doğanşehir ilçesinde CHP İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında depreme yakalandı. Ağbaba, “Depreme Pütürge'ye 150 kilometre uzaklıkta Doğanşehir ilçesinde yakalandık. Tüm hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diyerek deprem anını anlattı.

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