Çınar’dan tablet almaya hak kazanan öğrencilere sürpriz ziyaret

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Bir Tablet Bağışla, Eğitimin Kalbine Dokun’ temalı Tablet Bağış Kampanyasının 1.Etap Tablet Dağıtım Kura çekilişinde, bin 535 öğrenci arasından 400’ün içerisine giren öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, tabletlerini teslim etti.

Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığı, Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivil Toplum Kuruluşları ve hayırseverlerin destek verdiği ‘Bir Tablet Bağışla, Eğitimin Kalbine Dokun’ temalı Tablet Bağış Kampanyası’na bağışlanan tabletler adresine ulaşmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının pandemi dönemi kapsamında hizmete sunduğu ‘EBA Uzaktan Eğitim’ sistemine tableti olmadığı için giremeyen ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararına gerçekleşen Tablet Bağış Kampanyasının ilk etabı için tablet almaya hak kazanan bin 535 öğrenci arasından 400’ünün belirlenmesi için geçtiğimiz günlerde 1.Etap kura çekimi yapılmıştı. Kura çekimi neticesinde ismi tablet almaya hak kazananlar listesinde yer alan öğrencilere tabletleri ulaştırılmaya başlandı.



Çınar’dan tablet kazanan bir öğrenciye sürpriz ziyaret

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, İlyas ve Melekbaba mahallelerinde ikamet eden ve tablet almaya hak kazanan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, tabletleri teslim etti.

Çocukların eğitim hayatlarına Tablet Bağış Kampanyası ile güzel bir dokunuş yaptıklarını ifade eden Başkan Çınar, “ Korona virüs salgını tedbirleri dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan EBA Uzaktan Eğitim’ sistemine tableti olmadığı için giremeyen ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yararına gerçekleştirdiğimiz Tablet Bağış Kampanyasında, ilk etapta tablet almaya hak kazanan 1.535 öğrenci arasından ilk 400’ünü geçtiğimiz gün yaptığımız kura çekimiyle belirlemiştik. Bağışlanan tabletlerden ayrıca 100’ünün de EBA Destek Noktalarına yerleştirilmek üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim etmiştik. Eğitim gönüllüleri ve hayırseverlerimiz tarafından bağışlanan tabletlerin dağıtımına başladık. Kampanyamıza başlarken herkesi bu zor ve sıkıntılı süreçte duyarlı olmaya, kampanyaya destek olmaya davet etmiştik, kıymetli hemşerilerimizde bizleri mâhçup etmediler, bağışlanan tabletlerle ihtiyaç sahibi ailelerimize bir nebzede olsa katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta kampanyaya 200 adet tablet bağışlamıştık. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz ve Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Vakfımızın başvuru yapan öğrenciler arasında oldukça titiz ve özenli bir araştırma çalışmasıyla tablet alması uygun görülen öğrencilerimizi tabletlerimizle buluşturmaktan mutluluk duymaktayız. Bizlerde ilk etap kura çekiminde ismi 400 kişilik listede yer alan öğrenci kardeşlerimizi evlerin de ziyaret ederek, tabletini takdim ettik. Tablet alabilmek adına sürekli dua ettiğini öğrendiğimiz iki öğrencimizin yaşadığı heyecan ve mutluluk bizleri de mutlu etmiştir. Hayırlı olsun diyorum, güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyorum. Öğrencilerimiz verdiğimiz tabletlerle derslerine rahatlıkla girip, ödevlerini yapabilecek. Bizler çocuklarımızın eğitim hayatlarının aksamadan devam etmesi için elimizden geleni yapıp, imkânlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Bizler her türlü konuda hemşerilerimizin emrindeyiz, bugün tablet olur yarın başka bir konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Yeter ki çocuklarımızın eğitim hayatları yarım kalmasın, derslerine çalışsın, okusunlar ve kendilerini geliştirsinler. Bu noktada kampanyamıza sahip çıkıp destekleyen tüm kurum, kuruluş, meslek örgütü, iş insanları, eğitim gönüllüleri ve hayırseverlerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz isimleri ilk etaptaki listede yer alan öğrencilerimizi teker teker ziyaret ederek tabletlerini teslim edecekler. Tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun ” dedi.

Çınar’ın ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden aile mensupları ve çocuklarda, teşekkürlerini sundular.

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