Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, kentte yerel bir televizyon kanalında canlı yayında yaşandı. Deprem sırasında yayın yapan televizyon kanalında sarsıntı ekranlara yansıdı. Canlı yayın sırasında yaşanan depremde arkada bulunan dekorlar sallanırken, programda bulunanlar kısa süreli panik yaşadı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-11-27 15:15:25
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