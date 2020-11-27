Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.
Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde son antrenmanına bugün çıkan sarısiyahlılar, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep’e gitmek için yola çıktı. Karşılaşma öncesi takıma ve tüm teknik kadroya yapılan korona virüs testlerinin tamamının negatif çıktığı da açıklandı. Ayrıca dizinde ağrıları olan Jody Lukoki’nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucunda sol dizinde bağ zedelenmesi ve ödem tespit edilmesi nedeniyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Kupada rakip Hekimoğlu Trabzon
Bu arada Yeni Malatyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası 5 Eleme Turu'ndaki rakibi Hekimoğlu Trabzon FK oldu.
Kupada bu turdaki müsabakaların 151617 Aralık tarihlerinde oynanacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.