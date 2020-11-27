Özel ekipten tarihi eser operasyonu

Malatya’da Jandarma tarafından kurulan özel ekip 214 adet tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında özel ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Akçadağ ilçesine bağlı Taşevler Mahallesinde bir şahsın evinde çok sayıda tarihi eser olduğu ve satmaya çalıştığı bilgisi elde edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüphelinin evinde ve eklentisinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada; 4 adet altın sikke, 152 adet eski medeniyetlere ait bronz ve bakır sikke, 6 adet eski medeniyetlere ait kama, 24 adet eski medeniyetlere ait bilezik ve yüzük, 28 adet muhtelif eski eser olmak üzere, toplamda 214 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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