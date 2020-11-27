Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı

İHA

Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, merkez üssü Uluköy Mahallesinde yaşanan 4.7’lik depremin ardından bölgeye hareket etti. Mahalle muhtarı ve vatandaşları tek tek ziyaret eden Başkan Güder, “Şuan deprem bölgesindeyiz. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Tüm Malatyalı hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte bugün saat: 11.27’de merkez üssü Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Mahallesinde yaşanan 4.7’lik depremin ardından bölgeyi ziyaret etti. Uluköy Mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gürkan ve Başkan Güder, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Depreme Battalgazi Belediyesi’nde yakalandığını ve ciddi bir sarsıntı hissettiğini belirten Güder, “Şuan deprem bölgesindeyiz. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

“Herhangi bir yıkım veya can kaybı yoktur”
Herhangi bir yıkımın ve can kaybının olmadığını açıklayan Uluköy Mahalle Muhtarı Abdulvahap Güngör, “Öğlen saatlerinde merkezi üssü Uluköy 4.7 şiddetinde deprem oldu. Bu deprem çevre illerde de hissedildi. Herhangi bir yıkım veya can kaybı yoktur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, hemen aradılar ve şimdide yanımıza geldiler” ifadelerini kullandı.

“Bir şey olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldık”
Depremin hemen ardından bölgeye hareket ettiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi ilçemize bağlı Uluköy mahallemizde saat: 11.30 civarlarında ciddi bir sarsıntı hissettik. Depreme hizmet binamızda yakalandık. Ciddi bir sarsıntı hissettik ve o an Malatya’da ciddi hasarların olacağını düşündük. Çok şükür ki deprem kısa sürdü. Arkadaşlarımız hemen muhtarlara ve vatandaşlara ulaştılar. Çok şükür bir şey olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldık. Şiddet olarak 4.7 olarak ifade edildi ama Malatya deprem bölgesi olduğu için hissiyatını daha büyük yaşadık. Şükürler olsun Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi olarak şuan bölgedeyiz. Bölgede çok şükür sıkıntı yok. Bundan sonra Belediyelere çok önemli görevler düşüyor. Yeni ruhsatsız konutların yapılmaması, yapılan evlerin yapı denetime tabi tutulması, belediyelerin kontrol etmesi gibi önlemleri aldık ve almaya da devam ediyoruz. Depremden etkilenen tüm Malatyalı hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz odur ki bir daha bir daha depremler yaşamayalım” dedi.
“Bütün hemşerilerime geçmiş olsun diyorum”
Malatya’da depremi şiddetli hissettiklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “4,7 şiddetindeki depremin merkez üssü Uluköy Mahallesine geldik. Malatya merkeze yaklaşık 30 km uzaklıkta. Hakikaten depremi Malatya’da çok şiddetli hissettik. Bunun üzerine depremin merkez üssü Uluköy, Gülümuşağı, Fırıncılar muhtarlarımızı aradık, bu bölgede herhangi bir sıkıntı var mı diye sorduk. Allaha çok şükür herhangi bir problem yok. Mahallemizde özellikle zarar ziyan söz konusu değil. Buna şükrediyoruz. Temennimiz odur ki; bir daha bu tür depremleri yaşamayalım. Depreme dayanıklı yapıların yapılmasının da çok önemli olduğu, deprem gerçeği ile gün yüzüne çıkmış oluyor. Ben bütün hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak bizler gerekli tedbirleri aldık. Şuanda deprem konutları bitmek üzere. Önümüzdeki aydan itibaren de inşallah deprem konutlarını hak sahiplerine teslim edilecek. Temennimiz ve dileğimiz Malatya’mızda ve ülkemizde bu tür afetlerin uğramaması” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kiltepe’nin iki caddesi ‘sokak sağlıklaştırma’ projesiyle güzelleştirildi
YEREL HABERLER Kiltepe’nin iki caddesi ‘sokak sağlıklaştırma’ ...
Malatya'da, PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da, PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
Özel ekipten tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Özel ekipten tarihi eser operasyonu
Darende’de korona denetimi
YEREL HABERLER Darende’de korona denetimi
Başkan Kazgan'a Yeni Malatyaspor taraftarlarından ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kazgan'a Yeni Malatyaspor taraftarlarından ...
Eşinin kendisini 4'üncü kattan attığı iddia edilen Firuze yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Eşinin kendisini 4'üncü kattan attığı iddia edilen ...
Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK hazırlıklarını ...
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)
YEREL HABERLER Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)
Depremin merkez üssünde vatandaşlar tedirgin 4,7’lik depremle birlikte eski çatlaklar derinleşti
YEREL HABERLER Depremin merkez üssünde vatandaşlar tedirgin 4,7’lik ...
Çınar’dan tablet almaya hak kazanan öğrencilere sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Çınar’dan tablet almaya hak kazanan öğrencilere ...
4,7’lik depreme canlı yayında yakalandılar
YEREL HABERLER 4,7’lik depreme canlı yayında yakalandılar
Deprem korkusu nedeniyle evlerine giremiyorlar
YEREL HABERLER Deprem korkusu nedeniyle evlerine giremiyorlar
4. kattan düşen kadın yoğun bakımdan çıkınca gerçek ortaya çıktı Karısını balkondan atıp intihar süsü vermiş
YEREL HABERLER 4. kattan düşen kadın yoğun bakımdan çıkınca gerçek ...
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2)
Malatya’da terör operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya’da terör operasyonu: 2 gözaltı
Kış lastikleri için 1 Aralık uyarısı
YEREL HABERLER Kış lastikleri için 1 Aralık uyarısı
Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı
YEREL HABERLER Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı CHP Genel ...
Depremden çay içerek kaçtı
YEREL HABERLER Depremden çay içerek kaçtı
Battalgazi’de 3,1 şiddetinde artçı sarsıntı
YEREL HABERLER Battalgazi’de 3,1 şiddetinde artçı sarsıntı
Malatya 4.7 ile sallandı
YEREL HABERLER Malatya 4.7 ile sallandı
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
CHP İl Başkanı Kiraz koronaya yakalandı
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Kiraz koronaya yakalandı
Bir anlık dalgınlıkla 3 bileziği çöpe attı Çöpe attığı bileziklerini arıyor
YEREL HABERLER Bir anlık dalgınlıkla 3 bileziği çöpe attı Çöpe ...
3 metre yükseklikten düşen alkollü şahıs yaralandı
YEREL HABERLER 3 metre yükseklikten düşen alkollü şahıs yaralandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X