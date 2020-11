Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, merkez üssü Uluköy Mahallesinde yaşanan 4.7’lik depremin ardından bölgeye hareket etti. Mahalle muhtarı ve vatandaşları tek tek ziyaret eden Başkan Güder, “Şuan deprem bölgesindeyiz. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Tüm Malatyalı hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte bugün saat: 11.27’de merkez üssü Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Mahallesinde yaşanan 4.7’lik depremin ardından bölgeyi ziyaret etti. Uluköy Mahallesindeki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gürkan ve Başkan Güder, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Depreme Battalgazi Belediyesi’nde yakalandığını ve ciddi bir sarsıntı hissettiğini belirten Güder, “Şuan deprem bölgesindeyiz. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok” dedi.



“Herhangi bir yıkım veya can kaybı yoktur”

Herhangi bir yıkımın ve can kaybının olmadığını açıklayan Uluköy Mahalle Muhtarı Abdulvahap Güngör, “Öğlen saatlerinde merkezi üssü Uluköy 4.7 şiddetinde deprem oldu. Bu deprem çevre illerde de hissedildi. Herhangi bir yıkım veya can kaybı yoktur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, hemen aradılar ve şimdide yanımıza geldiler” ifadelerini kullandı.



“Bir şey olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldık”

Depremin hemen ardından bölgeye hareket ettiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi ilçemize bağlı Uluköy mahallemizde saat: 11.30 civarlarında ciddi bir sarsıntı hissettik. Depreme hizmet binamızda yakalandık. Ciddi bir sarsıntı hissettik ve o an Malatya’da ciddi hasarların olacağını düşündük. Çok şükür ki deprem kısa sürdü. Arkadaşlarımız hemen muhtarlara ve vatandaşlara ulaştılar. Çok şükür bir şey olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldık. Şiddet olarak 4.7 olarak ifade edildi ama Malatya deprem bölgesi olduğu için hissiyatını daha büyük yaşadık. Şükürler olsun Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi olarak şuan bölgedeyiz. Bölgede çok şükür sıkıntı yok. Bundan sonra Belediyelere çok önemli görevler düşüyor. Yeni ruhsatsız konutların yapılmaması, yapılan evlerin yapı denetime tabi tutulması, belediyelerin kontrol etmesi gibi önlemleri aldık ve almaya da devam ediyoruz. Depremden etkilenen tüm Malatyalı hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz odur ki bir daha bir daha depremler yaşamayalım” dedi.

“Bütün hemşerilerime geçmiş olsun diyorum”

Malatya’da depremi şiddetli hissettiklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “4,7 şiddetindeki depremin merkez üssü Uluköy Mahallesine geldik. Malatya merkeze yaklaşık 30 km uzaklıkta. Hakikaten depremi Malatya’da çok şiddetli hissettik. Bunun üzerine depremin merkez üssü Uluköy, Gülümuşağı, Fırıncılar muhtarlarımızı aradık, bu bölgede herhangi bir sıkıntı var mı diye sorduk. Allaha çok şükür herhangi bir problem yok. Mahallemizde özellikle zarar ziyan söz konusu değil. Buna şükrediyoruz. Temennimiz odur ki; bir daha bu tür depremleri yaşamayalım. Depreme dayanıklı yapıların yapılmasının da çok önemli olduğu, deprem gerçeği ile gün yüzüne çıkmış oluyor. Ben bütün hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak bizler gerekli tedbirleri aldık. Şuanda deprem konutları bitmek üzere. Önümüzdeki aydan itibaren de inşallah deprem konutlarını hak sahiplerine teslim edilecek. Temennimiz ve dileğimiz Malatya’mızda ve ülkemizde bu tür afetlerin uğramaması” diye konuştu.

