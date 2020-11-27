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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Baruş’tan Hekimhan’a ziyaret

İHA

Vali Baruş’tan Hekimhan’a ziyaret

Malatya Valisi Aydın Baruş, Hekimhan ilçesini ziyaret ederek, hem muhtarlarla toplantı yaptı hem de ilçedeki tesisleri inceledi.
Turgut Özal Üniversitesine bağlı Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda ilçenin sorunlarının müzakere edilerek talep ve isteklerin dinlendiği ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşlerin alındığı toplantıda; mahalle muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken toplantı esnasında ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Toplantıya, Vali Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Muhammet Öztaş, İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Salgın Hekimhan’da kontrol altında seyrediyor”
Vali Aydın Baruş, korona virüs salgınının kontrol altında tutulması için yapılması gerekenleri anlatarak, “Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu pandemi süreci gerek vatandaşlarımızın aralarındaki sosyal ilişkileri gerekse de bizlerle vatandaşlarımız arasındaki ilişkilerin belli bir mesafede devam etmesine neden oldu. Bu süreci başarıyla devam ettirmemiz gerekiyor ki sağlıklı günlere ulaşabilelim. Hekimhan ilçemizdeki salgın süreci kaymakamlığımızın aldığı kararlar, belediyemizin de yardımlarıyla kontrol altında seyrediyor” ifadelerini kullandı.
Muhtarlardan, geçim sıkıntısı çekenlerin mutlaka bildirilmesini isteyen Baruş, “ Sizler mahallelerinizin sorumluları olarak özellikle yoksul ve geçim sıkıntısı içerisinde olanları belirleyip sıkıntılarının giderilmesi hususunda elçi olmalısınız. Kaymakamlığımıza böyle sıkıntılar içerisinde olanları ulaştırın ki hiç kimse aç veya açıkta kalmasın. Salgın nedeniyle iş ve işyerini kaybeden, vatandaşlarımız var. Hükümetimiz bu vatandaşlarımız için çalışma yapıyor ama en azından o zamana dek içinde bulundukları durumu atlatmaları için destek olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
Toplantının ardından ilçe esnafını ziyaret eden Vali Baruş ve beraberindekiler hem korona virüs salgını önlemlerini denetlediler hem de esnafın sorun ve sıkıntılarını dinlediler. İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Baruş, yapılan çalışmalar, korona virüs ile mücadele süreci hakkında bilgiler aldı.
Buradan Hekimhan Belediyesi Spor Kompleksine ve Hekimhan Belediyesi Alıç Sirkesi Üretim Tesisini inceleyen Vali Baruş, tesisler ile ilgili bilgileri İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ’dan aldı. Hekimhan Devlet Hastanesine geçen Vali Baruş, hastanenin durumu, sağlık personelinin durumu ve salgınla mücadele hakkında hastane başhekiminden bilgiler alarak bu süreçte zor şartlarda mücadeleye devam eden tüm sağlık çalışanlarını tebrik ederek başarılar diledi.
Vali Aydın Baruş, son olarak 1995 yılında Hekimhan Radyolink İstasyonuna teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Köy Korucusu Hasan Bulut’un ailesi ve 1997 yılında Van, Çaldıran İlçesinde şehit olan Jandarma Komando Er Oğuz Gürbüz’ün ailesini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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