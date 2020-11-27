Battalgazi Caddesi’nin yol sorunu çözüme kavuştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Malatya genelinde yaptığı yol bakım onarım, kaldırım, engelli yolları, bisiklet yolları ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Topsöğüt Mahallesi Battalgazi Caddesi’nde yapımı devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yeni yollar açıp, alt ve üst yapılarıyla birlikte Malatya’nın hizmetine sunacağız” dedi.

Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Topsöğüt Mahallesi Battalgazi caddesinde üst yapıda değişim dönüşüm çalışmaları sona geldi. Battalgazi caddesinde yapılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Gürkan’a inceleme gezisinde Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, şube müdürleri ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Topsöğüt mahallesi Battalgazi caddesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, Battalgazi caddesindeki asfalt serim çalışmalarında sona geldiklerini belirtti. Mert, Battalgazi caddesinden sonra Cevatpaşa ve Ana Yurt Bulvarını imara göre açacaklarını ve Battalgazi caddesine bağlantı yolu haline getireceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalardan dolayı memnun olduklarını ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiklerini ifade eden Topsöğüt Mahalle Muhtarı Mehmet Emin İçli ise, “Topsöğüt mahallemizde Battalgazi Caddemizin eski hali tamamen harabe bir şekildeydi. Biz bu sorunumuzu Başkanımıza ilettiğimiz zaman Başkanımız bizlere biraz zaman verin en kısa sürede bir yıl içerisinde sorununuz kalmayacak dedi. Bu anlamda da şuanda yolumuza yapılan çalışmalarda sona gelindi. Başkanımızın yapılan çalışmaları incelemek için mahallemize gelmesinden dolayı da teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmaların devamı da gelecek. Başka yollarımızda var ve başkanımız iki sene içerisinde Malatya’nın hiçbir yerinde asfaltlanmamış yol bırakmayacağız demişti. Bizde başkanımıza bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel hizmetler yapılacak” şeklinde konuştu.

Şehrin dört bir yanında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Gürkan, Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığının Malatya genelinde 85 şantiye ile hizmet verdiğini söyledi. Başkan Gürkan, “Battalgazi caddemizde asfaltlama çalışmalarına başlamıştık ve çalışmalarda son aşamaya gelindi. Şehrin her noktasında şantiyelerimiz var. Sezon başladığında sadece 85 adet yol ve asfalt şantiyesi, bir o kadarda MASKİ’nin çalışma yaptığı şantiyelerimizi kurduk. Kurduğumuz şantiyelerimizde şehir merkezinde ve şehre yakın mahallelerimizde arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu çalışmaların değerli hemşerilerime hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu çalışmalarla birlikte makine ve araç parkımızın yenilenmesi noktasında sürekli olarak araçlarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Yine 21 araçlık iş makinesi konvoyumuz MASKİ nezdinde hizmete girecek. Araçlarımızın yenilenmesi ve sahaya aktarılarak hizmete dönüştürülmesi ve çalışmalara başlanılması noktasında bu çalışmalarımız mütemadiyen devam edecek. Bu çalışmaların sahaya yansımasını da müşahede ediyoruz. Çalışmaların Topsöğüt halkına ve buradan yararlanan bütün hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz vatandaşımızın sağlıklı, konforlu seyahat etmesi noktasında ve trafik güvenliği açısından rahat seyahati açısından her türlü tedbirleri gerek Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığımızca gerek Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızca gerekse de imar konusunda çalışmaları yürüten İmar Daire Başkanlığımız tarafından alıyoruz. Yeni yollar yapılması, yeni yolların açılması, alt yapısının yapılması ve üst yapısının yapılması noktasında yoğun çalışma içerisindeyiz. Battalgazi caddesinin de daha öncede alt yapı olarak su ve kanalizasyon yenilenmesi ve düzenlenmesi MASKİ tarafından yapıldı ve akabinde Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız çalışmalarına başladı. Yenilenen yolumuzun Topsöğüt halkımıza ve bu yoldan faydalanacak olan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Gürkan, Topsöğüt Mahallesi Battalgazi caddesinde devam eden asfalt çalışmalarının yanı sıra, asfalt serim çalışmalarının tamamlandığı alanlarda Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yol işaretleme çalışmalarını da inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

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