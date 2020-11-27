Malatya'da viyadükte zincirleme kaza: 4 yaralı

Malatya'da Beylerderesi Viyadüğü'nde 3 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Beylerderesi Viyadüğü'nde akşam saatlerinde meydana gelen işçi servislerinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 işçi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Viyadük üzerindeki kaza sonrası kitlenen trafik uzun süre açılmazken, işten çıkan çok sayıda işçi ise servislerden inerek viyadüğü yaya olarak geçti.
Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, bir süre trafiğin aksadığı MalatyaKayseri karayolu daha sonra normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.