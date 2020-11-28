Pütürge’deki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor Gürkan: “ Alt yapısı, suyu, asfaltı olmayan yer kalmayacak”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge ilçesi Uzuntaş ve Tepehan mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Gürkan, “Yapılan çalışmaların takdir topladığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Uzuntaş ve Tepehan ziyaretlerine, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, AK Parti Pütürge İlçe Başkanı, Genel Sekreter Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Daire Başkanları ile mahalle muhtarları katıldı.

Gürkan’ı mahallelerinde görmekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Uzuntaş Mahalle Muhtarı Bayram Tekin, “Mahallemize yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah sizden ve devletimizden razı olsun” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kendi memleketine geldiğini belirten Tepehan Mahalle Muhtarı Ekrem Şenadlı da, “Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve hizmetlerinden memnunuz. Mahallemizde şu ana kadar 13 km asfalt çalışması gerçekleştirildi. Mahallemizin içme suyu sıkıntısı vardı MASKİ tarafından projesi hazırlandı ihalesi yapılacak. Mahallemize yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Sayın Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Pütürge ilçesine yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür eden Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise “İlçemize çok büyük yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Zorlu bir coğrafyaya sahibiz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tarafından büyük çabalar harcanarak hizmet üretilmeye çalışılmaktadır. İlçemize yapılan hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Pütürgeli hemşerilerinin arasında bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Gürkan ise “Pütürge Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız ve Meclis Üyesi arkadaşlarımızla birlikte Tepehan ve Uzuntaş mahallelerimizde yapılan hizmet ve yatırımları yerinde inceliyoruz. Burada Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız ile diğer birimlerimizin yapmış olduğu çalışmaları bizzat yerinde görme ve inceleme fırsatı bulduk. Bu çalışmaların Belediye Başkanımız, Meclis Üyelerimiz, Muhtarlarımız ve mahalle sakinleri nezdinde büyük takdir topladığını görmek bizleri mutlu etmekte. Bu çalışmaları yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizde, iki yıl içerisinde şehrimizin hiçbir yerleşim yerinde altyapısı, suyu ve asfaltı olmayan yerleşim yerini bırakmayacağımızı ifade etmiştik. Yapmış olduğumuz çalışmalarda %80’ne yaklaştık. Bu seneki çalışmalarımız bunun göstergesidir. Önümüzdeki süreçte inşallah alt yapısı, suyu ve asfaltı olmayan hiçbir yerleşim yeri bırakmayacağız. Çalışmalarımızın memleketimize, hemşerilerimize ve Pütürgelilere hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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