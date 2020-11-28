Kilit kırma uzmanı 2 hırsız tutuklandı

Malatya’da 6 evden kapı göbek kilidini kırmak suretiyle hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’da 6 farklı ikamette meydana gelen kapı göbek kilidini kırmak suretiyle ikametten hırsızlık olayları ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada olayları gerçekleştiren şüpheli 2 şahsın eşkali tespit edildi. Şahısların Diyarbakır’dan hırsızlık amaçlı geldikleri anlaşıldı. Hırsızların Diyarbakır’a dönebilecekleri değerlendirilerek gerekli tedbirler alındı. Diyarbakır yol güzergâhta durdurulan bir minibüste 2 zanlı yakalandı. Çalınan malzemeler şüphelilerin oturdukları yolcu koltuklarının arasında bulundu. Şüpheli M. A. ve M. Ç. gözaltına alınırken, şahıslar çıkarıldığı mahkemece 6 dosyadan ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tutuklanan hırsızların karıştıkları olaylar ise şöyle açıklandı:

"Müşteki B.S. ye ait Öz Alper Mahallesinde bulunan adreste 2 adet tablet, 1 adet cep telefonu, bakım seti, 3 adet kol saati ve muhtelif takılardan yüzük ve bileziğin çalınması olayı, müşteki M.K. ye ait Zaviye Mahallesinde bulunan adreste 2 adet gümüş yüzük, 1 adet cep telefonu ve 1 adet kolye ucunun çalınması olayı, müşteki G.Ş.ye ait Hacı Abdi Mahallesi'nde bulunan adreste 1 adet cep telefonu ve 200 TL çalınması olayı, müşteki H.U.'ya ait Şeyh Bayram Mahallesinde bulunan adreste 1 adet cep telefonun çalınması olayı, müşteki A.T.A.'ya ait Öz Alper Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlığa teşebbüsmala zarar verme olayı (3 bin TL maddi zarar); müşteki M. K.’ya ait Zaviye Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlığa teşebbüsmala zarar verme olayı (500 TL maddi zarar).”

Öte yandan İlyas Mahallesi'nde çalınan çapa motoru Hidayet Mahallesi'nde terk vaziyette bulundu. Çapa motoru müştekisine teslim edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara başlanıldı.

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