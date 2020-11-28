Malatya'da PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama

Malatya’da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi yönündeki çalışma kapsamında, 2 kişinin terör örgütünün Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü ve Malatya’ya gelerek yerleştiği tespit edildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yabancı uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan A.E, çıkarıldıkları Malatya 2. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, M. B., ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.