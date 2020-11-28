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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs korkusu kan bağışını düşürdü

İHA

Korona virüs korkusu kan bağışını düşürdü

Korona virüs salgını nedeniyle kan ihtiyacı artarken vatandaşlar ise pandemi nedeniyle kan vermekten çekiniyor.
Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, korona virüs pandemisi nedeniyle hastanelerin kan ihtiyacı arttığını belirterek, insanların yine bu salgın hastalık nedeniyle kan vermek istemediğini kaydetti. Başkan Soylu, özellikle pandemi (Covid 19 ) başladıktan sonra Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da kan konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ve stokların tamamen eridiğini belirterek, "Bu durum nedeniyle ciddi çalışmalar yapmak zorundaydık. Pandemi oldu diye ameliyatlar hiçbir zaman ertelenmedi. Organ nakil ameliyatlarında ciddi kanlar gidiyor. Burada bu ihtiyaçlar karşılamak için Türkiye'de olduğu gibi Kızılay Malatya Şube olarak da özellikle kurum ve kuruluşlarla işbirliğine geçtik. Ramazan ayı olmasına rağmen vatandaşlarımız kan bağışlama konusunda daha duyarlı oldu. Özellikle iftardan sonra Türkiye genelinde Önder İmam Hatipliler Derneği’nin yapmış oldukları kampanya ile Malatya’mızda her akşam bir okulda kan bağışlama kampanyası düzenlendi. Belediyelerimiz ve sivil toplum temsilcilerimiz kan bağışlama konusunda Malatya’mızda yarışa girdiler. Malatya ve bölgemizde sıkıntı olmaması için kan bağışında bulundular” dedi.

"Kan ihtiyacı her zaman oluyor"
Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, “Yüze 100’lük bağış oranı pandemi dönemi içerisinde yüzde 20’ lere düştü. Yüzde 80’lik bir kaybımız oldu. Bir aylık süre içerisinde kendimizi toplayarak yüze 80'lere tekrar çıktık. Malatya’daki vatandaşlarımız kan bağışlama konusunda gerçekten çok duyarlılar. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Hem ferdi hem de kurumsal olarak kan bağışında bulundular. Bu konuda tabi ki bizim bu kanla ilgili olarak sıkıntılarımızı duyurup kan bağışçısının artmasına sebep olan en büyük katkıda basın mensuplarımız oldu. Buradan teşekkür ediyorum. Malatya’mızda kan bağışlama konusunda haberler yapıldı” ifadelerini kullandı.
Kızılay’ın Malatya’da bölgesinin bulunduğunu hatırlatan Soylu, “ Kızılay Malatya olarak bölge kan merkeziyiz. Malatya’ya, Adıyaman, Elâzığ, Diyarbakır ve Tunceli illerimiz bağlı. Hastanelere kanları gönderiyoruz. Malatya’da toplam 15 hastaneye kan veriyoruz. Hem özel hastaneler hem de üniversite ile devlet hastanelerine kan veriyoruz. Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Her gün ve her zaman kana ihtiyaç vardır. Sana bana hepimize kan lazım oluyor” dedi.
Vatandaş da yanlış bir algı olduğunu, kan verince korona hastalığına yakalanırız düşüncesi olduğunu hatırlatan Soylu, “Şöyle bir sıkıntı görüyoruz. Bilgiler geliyor. Ya da vatandaşlar kendi aralarında konuşuyor. Covid 19 nedeniyle kan verdiğimiz zaman vücudumuzun zayıf düşeceği ya da kan alındığı zaman Covid 19’a yakalanırız korkularını hissediyorlar. Biz buradan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyoruz. Korona virüs kesinlikle kandan bulaşmıyor. Kızılay Malatya Şubesi olarak eski belediyenin önünde ve Malatya Sağlık İl Müdürlüğün alt tarafında Fuzuli Caddesinde kan bağışlama müdürlüğümüz bulunuyor. Mobil araçlarımız var. Kan bağışları alıyoruz. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde gelip kan bağışında bulunabilirler. Kan alma esnasında korona virüsle ilgili tedbirleri aldık. Mesafe maske ve hijyen konusuna çok önem veriyoruz. Kan alma esnasında vatandaşlarımızın ateşlerini ölçüyoruz. Sorgulamasını yapıyoruz herhangi bir sıkıntı yoksa kanını alıyoruz. Bir kan veriyorlar 3 can kurtarıyorlar. Bizde kendi adlarına doğaya ağaç dikiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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