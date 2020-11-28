Battalgazi'de Askıda ekmek projesi yaygınlaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi'de Askıda ekmek projesi yaygınlaşıyor

İHA

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin ekmek teminini kolaylaştırmayı hedefleyen "Askıda Ekmek" projesi kapsamında talepte bulunan 50 fırında daha uygulamayı başlattı.

Battalgazi'de Askıda ekmek projesi yaygınlaşıyor

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin ekmek teminini kolaylaştırmayı hedefleyen "Askıda Ekmek" projesi kapsamında talepte bulunan 50 fırında daha uygulamayı başlattı.
Battalgazi Belediyesi, maddi durumu iyi olan vatandaşların, ihtiyaç sahibi kimseleri incitmeden yardım etmelerini sağlayan ‘Askıda Ekmek’ projesini ilçe genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin ekmek teminini kolaylaştırmayı hedefleyen proje kapsamında Battalgazi Belediyesi’nden talepte bulunan 50 fırında daha uygulama başlatıldı. Uygulama sayesinde dar gelirli vatandaşların ekmek ihtiyacı ücretsiz karşılanacak. Uygulamadan dolayı memnuniyeti dile getiren muhtarlar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, toplumu güçlü kılan, ayakta kalmasını, geleceğe güvenle bakmasını sağlayan hususların yardımlaşma, dayanışma ve hamiyet duyguları olduğunu söyledi.

Muhtarlardan Güder’e teşekkür
Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Bayram Alışık, “Battalgazi Belediye Başkanımıza bu güzel uygulama için teşekkür ediyorum. Gerek tarihte gerekse de inancımızdan dolayı bu projeyi ben bir ibadet olarak görüyorum. Bazı muhalefet partileri bunu olumsuz anlamda siyasi malzeme olarak kullanır ama bu bir ibadettir. İnsanlarla yardımlaşmamız gerekiyor. Böyle hayırlı işlerin devamını diliyorum.” derken, Battalgazi mahalle muhtarı Mehmet Boğa, “Uygulamayı başlatan Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Uygulama inşallah bütün mahallelerimizde devam eder” şeklinde konuştu.

Göztepe Mahallesi Muhtarı Bilal Yerli de, “Yerli yerinde bir karar. İnsanlarımız maddi durumu iyi olmayan kardeşlerine bir ekmek katkısında bulunuyor. Bu proje ile fırınlarda maddi durumu dar olan insanlarımız ekmeklerini ücretsiz temin edebiliyor. Ben projenin devam edilmesini sağlayan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Küçük Mustafapaşa Mahallesi Muhtarı Koray Özdemir ise “Askıda ekmek uygulamasını mahallemizde de hayata geçiriyoruz. Güzel bir uygulama. Fırıncılarımız talepte bulunuyor. Battalgazi Belediyesi ekiplerimizde hemen fırınlarda uygulamayı başlatıyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"İnsani bir sorumluluğu yerine getiriyoruz"
İnsani bir sorumluluğu yerine getirdiklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Türkiye’de ilk olarak ilçemizde başlatılan sosyal sorumluluk projesi ‘Askıda Ekmek’ uygulamasını Battalgazi’mizde ara vermeden devam ettiriyoruz. Bu projeyi mahallelerinde ve fırınlarında uygulamak isteyen muhtar ve esnaflarımız bizlere ulaşıyor ve bizlerde talep edilen mahallelerde uygulamamızı başlatıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak buradaki amacımız, dar gelirli vatandaşlarımıza da yardımcı olabilmek ve yaşadıkları şehirde en temel ihtiyaçları olan ekmeği teminde birbirlerine yardımcı olabilmeleri konusunda bir imkan ve fırsatı inancımız, imanımız ve insani bir sorumluluk gereği olarak da yerine getirmektir. ‘Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir’ Hadisi Şerifi uyarınca maddi durumu iyi olan hemşerilerimizin kendileri için ekmek alırken alım gücü düşük olan vatandaşlarımızı da düşünerek bir ekmek de onlar için askıya aldırmalarına vesile oluyoruz. Milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bu ülkede yaşamanın hazzını, aidiyetini ve mutluluğunu hep birlikte paylaşacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs korkusu kan bağışını düşürdü
YEREL HABERLER Korona virüs korkusu kan bağışını düşürdü
Geleceğin nesilleri, Yeşilyurt Belediyesi erdem okullarında yetişiyor Çınar: “Erdem okullarımızla geleceğe en büyük yatırımı yapıyoruz”
YEREL HABERLER Geleceğin nesilleri, Yeşilyurt Belediyesi erdem ...
CHP’li Ağbaba da korona oldu
YEREL HABERLER CHP’li Ağbaba da korona oldu
Malatya'da PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama
Malatya'da PKK/KCK operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da PKK/KCK operasyonuna 1 tutuklama
Kilit kırma uzmanı 2 hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Kilit kırma uzmanı 2 hırsız tutuklandı
Malatya’da vatandaş kurala uymuyor, kırmızı bölge yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Malatya’da vatandaş kurala uymuyor, kırmızı bölge ...
Malatya’da 24 saatte 43 artçı deprem
YEREL HABERLER Malatya’da 24 saatte 43 artçı deprem
Malatya'da torbacılara şafak operasyonu: 14 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da torbacılara şafak operasyonu: 14 tutuklama
Pütürge’deki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor Gürkan: “ Alt yapısı, suyu, asfaltı olmayan yer kalmayacak”
YEREL HABERLER Pütürge’deki yatırımlar hız kesmeden devam ...
Malatya'da viyadükte zincirleme kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da viyadükte zincirleme kaza: 4 yaralı
Deprem anına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Deprem anına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
Vali Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Malatya'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Malatya'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama
Battalgazi Caddesi’nin yol sorunu çözüme kavuştu
YEREL HABERLER Battalgazi Caddesi’nin yol sorunu çözüme kavuştu
Vali Baruş’tan Hekimhan’a ziyaret
YEREL HABERLER Vali Baruş’tan Hekimhan’a ziyaret
Kiltepe’nin iki caddesi ‘sokak sağlıklaştırma’ projesiyle güzelleştirildi
YEREL HABERLER Kiltepe’nin iki caddesi ‘sokak sağlıklaştırma’ ...
Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı
YEREL HABERLER Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı
Malatya'da, PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da, PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
Özel ekipten tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Özel ekipten tarihi eser operasyonu
Darende’de korona denetimi
YEREL HABERLER Darende’de korona denetimi
Başkan Kazgan'a Yeni Malatyaspor taraftarlarından ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kazgan'a Yeni Malatyaspor taraftarlarından ...
Eşinin kendisini 4'üncü kattan attığı iddia edilen Firuze yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Eşinin kendisini 4'üncü kattan attığı iddia edilen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X