Online ebru sergisine ilgi

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Malatya İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen Çevrim içi Kişisel Türk Ebru Sergisi ilgi görüyor.

İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Tahsin Bozdağ'ın Çevrim içi Kişisel Türk Ebru Sergisi'ne Youtube bağlantıdan ulaşabilirsiniz” denildi.

Pandemi nedeniyle sözü edilen geleneksel Türk sanatlarından olan ebri sergisi, çevrim içi olarak düzenlendi.

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