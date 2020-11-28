Hafta sonu kısıtlaması Malatya’yı sessizliğe bürüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafta sonu kısıtlaması Malatya’yı sessizliğe bürüdü

İHA

Hafta sonu kısıtlaması Malatya’yı sessizliğe bürüdü

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da saat 20.00'da başlarken, yasağa dakikalar kala işlek caddeler sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs önlemleri kapsamında tüm yurtta ilan edilen hafta sonu kısıtlamaları bugün saat 20.00 itibariyle başladı. İlk gün kısıtlaması 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar sürecek. Kısıtlama Malatya’da polis ekiplerince alınan önlemler ile uygulamaya konuldu. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde ekipler tüm önlemleri alarak belirli cadde ve yolları kapatıp vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Kısıtlamadan bazı meslek grupları muaf tutulurken, diğer tüm vatandaşlar 81 ilde 14 saat boyunca evlerinden çıkamayacak.
Hafta sonu kısıtlaması 20.0010.00 saatleri arasında iki gün boyunca devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya iş dünyasından hukuk reformu memnuniyeti
YEREL HABERLER Malatya iş dünyasından hukuk reformu memnuniyeti
Online ebru sergisine ilgi
YEREL HABERLER Online ebru sergisine ilgi
Battalgazi'de Askıda ekmek projesi yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Battalgazi'de Askıda ekmek projesi yaygınlaşıyor
Korona virüs korkusu kan bağışını düşürdü
YEREL HABERLER Korona virüs korkusu kan bağışını düşürdü
Geleceğin nesilleri, Yeşilyurt Belediyesi erdem okullarında yetişiyor Çınar: “Erdem okullarımızla geleceğe en büyük yatırımı yapıyoruz”
YEREL HABERLER Geleceğin nesilleri, Yeşilyurt Belediyesi erdem ...
CHP’li Ağbaba da korona oldu
YEREL HABERLER CHP’li Ağbaba da korona oldu
Malatya'da PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama
Malatya'da PKK/KCK operasyonuna 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da PKK/KCK operasyonuna 1 tutuklama
Kilit kırma uzmanı 2 hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Kilit kırma uzmanı 2 hırsız tutuklandı
Malatya’da vatandaş kurala uymuyor, kırmızı bölge yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Malatya’da vatandaş kurala uymuyor, kırmızı bölge ...
Malatya’da 24 saatte 43 artçı deprem
YEREL HABERLER Malatya’da 24 saatte 43 artçı deprem
Malatya'da torbacılara şafak operasyonu: 14 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da torbacılara şafak operasyonu: 14 tutuklama
Pütürge’deki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor Gürkan: “ Alt yapısı, suyu, asfaltı olmayan yer kalmayacak”
YEREL HABERLER Pütürge’deki yatırımlar hız kesmeden devam ...
Malatya'da viyadükte zincirleme kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da viyadükte zincirleme kaza: 4 yaralı
Deprem anına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Deprem anına ait yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
Vali Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Malatya'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Malatya'da trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama
Battalgazi Caddesi’nin yol sorunu çözüme kavuştu
YEREL HABERLER Battalgazi Caddesi’nin yol sorunu çözüme kavuştu
Vali Baruş’tan Hekimhan’a ziyaret
YEREL HABERLER Vali Baruş’tan Hekimhan’a ziyaret
Kiltepe’nin iki caddesi ‘sokak sağlıklaştırma’ projesiyle güzelleştirildi
YEREL HABERLER Kiltepe’nin iki caddesi ‘sokak sağlıklaştırma’ ...
Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı
YEREL HABERLER Başkanlar deprem bölgesinde inceleme yaptı
Malatya'da, PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da, PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
Özel ekipten tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Özel ekipten tarihi eser operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X