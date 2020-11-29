Malatya'da sokaklar dronla denetleniyor



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da polis, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağında, dronla denetim yaptı. Vatandaşlara evden çıkmamaları yönünde uyarılar yapılırken, yasağı ihlal edenlere para cezası uygulanıyor.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında olan Malatya, güne sessiz başladı. Kent meydanı ve Kapalı Çarşı bölgesinde güvenlik güçleri ile belediye ekipleri dışında kimse dışarı çıkmadı. Sokağa çıkma yasağına uyan Malatyalılar, yasak sürecini evlerinde geçiriyor. Sadece fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin açık olduğu kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de kentin işlek cadde ve sokaklarında dronla denetim yapıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-11-29 09:41:46



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