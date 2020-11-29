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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahnahan Deresi'nin çehresi değişiyor

İHA

Şahnahan Deresi'nin çehresi değişiyor

Şahnahan Deresi’ni, Organize Sanayi Bölgesinden akan atık suyun oluşturduğu kirlilik ve kötü kokudan arındırlarak, çevresi daha güzel görünüme kavuşturuluyor.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın girişimlerinin ardından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol neticesinde Yeşilyurt Belediyesine tahsis edilen 100 dönümlük alan, çevre düzenleme, yeşillendirme, mesire ve dinlenme alanlarıyla birlikte iç ve dış turizme kazandırılacak. Şahnahan Mahallesinde uzun yıllardır mesire alanı olarak vatandaşlara hizmet verdikten sonra kapatılan 100 dönümlük mesire alanında başlatılan değişim ve dönüşüm yatırımlarını yerinde inceleyen Başkan Çınar, Şahnahan’ın doğal ve tabiat güzellikleriyle çok değerli yaşam alanlarından biri olduğunu ifade etti.
Bölgede hem temizlik hem de çevresel anlamda yaşanan sorunlara kökten çözüm bulabilmek adına yatırımlara hız verdiklerini dile getiren Çınar, şunları söyledi:
“Gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve güzel bir doğa emanet etmek adına hayata geçirdiği yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle çevre ve doğaya yönelik hassasiyetini ispatlamış yerel bir yönetim olarak, Şahnahan bölgemizin daha temiz, daha ferah ve daha güzel bir hüviyete kavuşması adına çalışıyoruz. Birinci ve ikinci Organize Sanayi Müdürlükleriyle ortaklaşa bir çalışma yaparak burada ki atık suyu 2 km. deplase işini yaparak, hem yeşil alanlarımızı korumuş olacağız hem de bölgenin bir kısmındaki çevre sorununu gidermiş olacağız. Bu yılın sonuna doğru işin bu kısmını tamamladıktan sonra Valiliğimiz, Birinci ve İkinci Organize Sanayi Müdürlüklerimizin desteği ile aynı şekilde deplase işine önümüzdeki yılda devam etmeyi hedefliyoruz. Şahnahan Bölgemizdeki bu değişim ve dönüşüm yatırımlarımızın gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Valiliğimiz olmak üzere Birinci ve İkinci Organize Sanayi Müdürlüklerimize ve sahada çalışan görevlilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Çevremizi, yeşil alanlarımızı ve ormanlarımızı korumak, kollamak ve muhafaza etmek adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

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