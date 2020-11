Malatya Büyükşehir’e 29 araç ve iş makinası takviyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi yaptığı hizmet ve yatırımların kalitesini artırmak için araç ve makine parkına 29 araç ve iş makinası daha kazandırdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) araç filosuna dâhil edilen araçlarla birlikte Büyükşehir Belediyesi sahadaki gücüne güç kattı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKİ bünyesinde kullanılacak araçlar için Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bir tören düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi, araç parkında 88 adet mevcutta kiralık araç ve iş makinesi bulunan MASKİ’nin kiralama usulüne son vermek ve maliyeti en aza indirmek adına araç parkını yenilemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törenle 13 adet kazıcıyükleyici, 9 adet 4x4 Duster Arazi(binek) araç, 3 adet su tankeri, 4 adet ekskavatör MASKİ’nin araç parkına dâhil edildi.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen törene, Vali Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Yeni araçların hizmet alım töreninde açılış konuşmasını yapan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, göreve geldiklerinde MASKİ bünyesinde bulunan 307 kiralık araç sayısını 88’e düşürdüklerini belirtti. Karataş, “Malatya il geneli yani 12 bin 313 Km2 içerisinde mevcutta bulunan bütün yerleşim alanlarının her tarafında MASKİ olarak varız. Hem alt yapı hizmetleri hem de işletmesi olarak şuan kurumsal olarak ciddi bir kapasiteye ihtiyacımız vardı. Bu hizmetleri yaparken en ihtiyaç duyduğumuz araç ve gereç ile birlikte iş makineleri. Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldikten sonra MASKİ bünyesinde çalışan 307 aracımızı başkanımızın talimatları doğrultusunda kiralık araç olarak 88’e düşürdük. Halen 88 araç olarak hizmet veriyor. Bizim işimiz sadece bir süre ile sınırlı değil. Malatya var oldukça, bu hizmetler var oldukça bizim faaliyet göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla taşıma suyla değirmenin dönemeyeceği bilinciyle Sayın Başkanımıza durumu arz ettiğimizde, kurumsal bir yapıya sahip olmamız gerektiğini anlattığımızda kendileri ciddi bir irade göstererek, gelirlerin azaldığı, sıkıntıların yaşandığı bir süreçte bizlere sağlamış olduğu yaklaşık 34 milyonluk bir kaynakla bu araçları almamız talimatını verdiler. Alımını gerçekleştirdiğimiz araçların ilk etabı olan 41 aracı Ağustos ayında yaptığımız bir törenle hizmete aldık. Bugünde 29 aracımızı teslim alarak hizmete sunacağız. Araçların maliyet hesabını yaptığımızda kiralık araçlara ödediğimiz aylık rakamla yaklaşık 30 ayda aldığımız araçların maliyetini amorti edeceğimiz hesapladık. Bundan dolayı Sayın Başkanımıza kurumum adına şükranlarımı arz ediyorum. Başkanımız bizlere iki yıl içerisinde alt yapı ile ilgili bütün sorunları bitirme talimatını verdi. Bölgede yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda 2020 yılında pandemiye rağmen çoğu işimizi yılsonuna kadar bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Esas büyük hedefimiz 2021 yılında büyük yatırımlar yapmak. Sayın Başkanımızın özellikle finansman kaynağını hazırlayıp bize sunduğu 314 milyonluk 151 projeyi 2021 yılında yapmak için planladık. 2021 yılı sonuna kadar belirlediğimiz hedefin yüzde yüzünü gerçekleştirme gayreti içerisinde olacağız. Bu anlamda yeni hizmete aldığımız araçlarımızın Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

MASKİ tarafından alınan araçların vatandaşların hizmete ve ihtiyaçlarının karşılanmasına daha çabuk katkı sunacağını belirten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise “Hizmet alımı gerçekleştirilen ve MASKİ tarafından kullanılacak olan yeni araçlarımızın Malatya’mıza, Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Malatyalıların hizmete daha çabuk kavuşması, ihtiyaçlarının daha çabuk karşılanması anlamında çok büyük katkı sunacağına inandığım araçlarımızın daha önceden alınan araçlarla beraber Malatya’mıza güzel katkılar sunacağına canı gönülden inanıyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, hizmete alınan araçların iki, üç yıl içerisinde kendisini amorti edeceğini belirtti. Gürkan, “Bizler 31 Mart’ta yapılan seçimlerde göreve geldikten sonra gerek şirketlerimizde gerek Büyükşehir bünyesinde bulunan araçlarımızın yenilenmesi noktasında ilgili birimlere gerekli görev dağılımı ve talimatları verdik. Şuanda araç yenileme noktasında dördüncü törenimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrada araçlarla ilgili hizmet alımlarımız devam edecek. Göreve geldiğimizde 307 kiralık aracımız bulunmaktaydı. Hizmete alımını gerçekleştirdiğimiz araçlarımızla birlikte önümüzdeki 2021 yılında hiçbir kiralık aracımızın kalmayacağını belirtmek istiyorum. Araçlarımızın hepsinin kendimize ait öz malımız olan araçlarımız olacağını ve iki buçuk üç yıl gibi bir zaman zarfında araçlarımız kendi kendini amorti edecek. Mali disiplin diye tabir ettiğimiz bu yapıyı her kurum kendi içerisinde dizayn ederse hem paranın optimum kullanımı açısından hizmetin verimli, kaliteli ve nitelikli olması anlamında, şeffaf, berrak olması anlamında önemli bir çalışmaya imza atılmış olur. Bizler sadece araç alımı ile ilgili değil, Malatya’mıza kazandıracağımız ve kazandırdığımız hizmetlerimizi de bir taraftan yürütmeye devam ediyoruz. Sadece yaptığımız hizmetleri ana başlık halinde sıraladığımız zaman yarım saatlik bir ana başlık devam ediyor. Biz yola çıktığımız zaman Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlayacağız dedik. Çıktığımız bu yolda bize destek olan valimize, milletvekillerimize, hükümetimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu anlamda şükranlarımı sunuyorum. Araçlarımızın MASKi Genel Müdürlüğümüze ve çalışan arkadaşlarımıza, bütün Malatyalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kâhtalı ise konuşmasında Malatya’ya gelecek hizmetlerle Malatya daha yaşanılabilir bir kent haline gelecek dedi. Kâhtalı, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz sadece Malatya merkezde değil toplam 13 ilçemizde bütün alt yapıdan sorumlu genel müdürlük. Bu anlamda da hizmetlerin daha sağlıklı ulaşabilmesi için yeni araçlara, yeni yatırımlara ihtiyaç var. Malatya’ya gelecek hizmetlerimizle inşallah Malatya daha yaşanılabilir bir kent haline gelecek. Cenabı Allah hizmete alınan araçların kazasız belasız bir şekilde hayırla Malatya’ya hizmet etmesini nasip etsin diyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık törende yaptığı konuşmada, MASKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu olmayan köy, kanalizasyonu olmayan köy, mahalle, ilçe kalmasın diye 7/24 mücadele ettiğini söyledi. Çalık, “Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinin devamını yapacak iş makinalarımızın bir kez daha alım törenindeyiz. Bugüne kadar yaklaşık 140 araç alınmış ve yeni alınan araçlarla birlikte toplamda yüzde 50’si iş makinası, yüzde 30’u ulaşım makinası, yüzde 20’si de hizmet aracı olarak Malatya’mıza ve Malatyalı hemşerilerimize, Malatya’nın var olan 13 ilçesiyle birlikte alt yapısını, yolları dâhil olmak üzere hizmet sunacak. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız makinalarımızı bir kez daha MASKİ Genel Müdürlüğümüze teslim ediyor. Bu görevi talimatlandıran Büyükşehir Belediye Başkanıma hassaten teşekkür ediyorum. İçme suyu olmayan köyümüz kalmasın, kanalizasyonu olmayan köyümüz, mahallemiz, ilçemiz kalmasın diye 7/24 mücadele ediyorlar. Bu mücadelede çalışan arkadaşlarımıza destek verecek araçlarımızın alınması çok önemli. Kira usulüyle yapılan hizmetler artık Belediyemizin ve MASKİ’nin araçları olarak hizmet verecek. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanıma ve bütün ekibine Malatya’mıza verdiği hizmetler için canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Doğu ve Batı kolektörünün hayata geçmesiyle birlikte kırsal merkez mahallelerinin alt yapı sorununun giderilmiş olacağını ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, “Bütün dünyada salgının etkisinin görüldüğü bir dönem içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yaklaşık 34 milyonluk bu yatırım takdire şayan. Ticaretin küçüldüğü ve dünyanın bu salgınla mücadele etme noktasındaki çalışmalara hız verdiği bir dönemde Türkiye ekonomisini yeniden bir atağa geçirme noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde girmiş olduğu yeni dönem hamlesiyle birlikte inşallah bu salgının da etkilerini atlatacağız. İlimiz deprem bölgesi. Hem yapı stokumuzun yenilenmesi noktasında hem de alt yapımızın yenilenmesi anlamında MASKi’mizin çalışmaları, belediyelerimizin çalışmaları gerçekten çok çok önemli. Doğu ve batı kolektörünü hayata geçirmekle birlikte inşallah kırsal merkez mahallelerimizin de alt yapısının önemli sorunlarını gidermiş olacağız. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Hizmete girecek araçların Malatya’mıza, Malatya insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Vali Aydın Baruş da yaptığı açıklamada hizmete alınan yeni iş makinelerinde İŞ Kur ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle çalışacak olan personele eğitimler verileceğini ve istihdama katkı sağlanacağını söyledi. Baruş, “Malatya çok geniş bir çevreye sahip. 800 bin nüfuslu ama bu nüfusun yaşadığı alan çok büyük. Malatya’nın her bir köşesine sağlıklı alt yapı hizmeti oluşturmak için etkin bir mekanizmaya, etkin işleyen bir yönetime ihtiyacımız var. MASKİ Genel Müdürlüğü de bu çalışmaları yaparken Malatya’nın dört bir tarafında hizmetleri etkin bir şekilde yürütebilmek için iş makinalarına, araçlara ihtiyaç duyuyor. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün kendi malı olacak olması münasebetiyle bu araçlar hizmetlerin verimliliğine çok katkı sağlayacak. Yeni araçlar yerli ve milli sermayeden üretilerek temin edildi ki bu Türkiye’nin üretimine sanayileşmesine çok büyük bir katkıdır. Bu açıdan da Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum. İş makinelerinde çalışacak kardeşlerimiz İŞ Kur ile işbirliği halinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından eğitilecek ve istihdama yeni iş gücü katılacak. Böylece gençlerimiz özellikle Büyükşehir Belediyemizde iş sahibi olarak hanelerine ekmek götürme imkânına kavuşacaklar. Bu açıdan da Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum. Hizmete alınan 29 araçla birlikte diğer bütün araçların MASKİ Genel Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediyemize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyorum” diye konuştu.

