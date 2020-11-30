Sadıkoğlu Kızılay'ın Afet Barınma sistemleri fabrikası inşaatında inceleme yaptı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, eski Vagon Onarım Fabrikası alanında Türk Kızılay tarafından inşaatı devam eden Afet Barınma Sistemleri Fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu.

Burada bir açıklama yapan Sadıkoğlu, Kızılay'ın Malatya ‘ya böyle bir yatırım yapmasını desteklediklerini ifade ederek,” Bu yapılan yatırımı il anlamında fırsata çevirmek istiyoruz. Bugün Kızılay’ın gelmiş olduğu süreç itibarıyla yapmış oldukları yatırımlarda elimizden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu geldikleri günden beri söylüyorum, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umut ediyoruz ki buradaki iş insanlarımız buradaki halkımız istihdam anlamında fırsat yakalar. Bizde bu bilinç bütün meclis üyelerimiz ile birlikte burayı ziyaret ettik ve yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Burada üretilip hem Türkiye içerisinde hem de dünya ya dağıtılan yardım malzemelerin Malatya olarak Kızılay’a bu konuda ciddi partner olacak iş insanlarımızın olduğunu ifade etmek için buradayız. Süreci takip edeceğiz. İş insanlarımıza ve çalışmak isteyen gençlerimize de seslenmek istiyorum burada bir iş imkanı var, artık kendine göre iş değil, işe göre nitelikli ve vasıflı olabilmek adına buraya geldiklerinde istihdamla ilgili problem olamayacağını düşünüyorum. İş insanlarımızın da fırsat çevirmek adına projelerini geliştirip burada nasıl katkı yapabiliriz birlikte üretim nasıl yapabiliriz buraya tedarikçi nasıl olabiliriz bu konuda sanayi ve ticaret odası olarak işin önünü açıp Kızılay’ın birçok ürününü Malatya’ da gönderme arzumuz ve hedefimiz var. Bu konuda görüşlerimiz devam ediyor işi sıkı tutuyoruz ve önemsiyoruz” diye konuştu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kızılay Genel Merkezi Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın ise ”Ticaret Sanayi Odası başkanın ve üyelerin burayı ziyaret etmeleri önemli. Burada büyük bir ekonomik güç olacak ve Malatya’nın şahlanışı için önemli bir çalışma alan olacak. Bu çalışma ayaklarında biride Malatya Ticaret Sanayi Odası olacak. İş adamlarını burada görmeyi onlara kendimizi izah etmeyi burada yapılan yatırımları anlatmamız ve ilerleyen zamanlarda Malatyalılar ortak neler yapabileceğimizi bugün burada konuşacağız” ifadelerini kullandı.

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