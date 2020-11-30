Başkan Çınar, yatırımları inceledi Çınar: “Muhtarlarımız ve hemşerilerimizle birlikte geleceğe yönelik güzel yatırımlar yapıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Hoca Ahmet Yesevi, Cumhuriyet ve Yeşilkaynak Mahalle Muhtarıyla birlikte, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde ki yol yenileme hizmetlerinin yanı sıra yapımı tamamlanan Kentsel Dönüşüm bölgesinde incelemelerde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Şahin Özer ile birlikte Hoca Ahmet Yesevi mahallesini ziyaret ederek, bölgeye yönelik gerçekleşen yatırımları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediyesine bölgede gerçekleşen çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sunan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, “ Yeşilevler Bezirgan sokağımızın uzun süredir bozuk ve dar olan caddemizin genişletilip, kaldırım yenilemesi ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyip çözüm noktasında katkılarını esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte TOKİ camimiz ve afet bölgemizde de incelemelerde bulunduk, taleplerimizi ilettik, bölgemizin hak ettiği güzel yatırımlara kavuşması için de hep birlikte canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeşiltepe’mizin daha fazla gelişmesi için yatırımlarımızı artırdık”

Yeşilyurt’u geleceğe hazırlayacak yatırımları ‘birlik ve beraberlik ruhu’ anlayışıyla teker teker hayata geçirdiklerini ifade eden Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun en kalabalık bölgelerinden olan Yeşiltepe’mizin yaşam standartının daha iyi noktaya gelmesi ve cazibesinin artması noktasında çok ciddi yatırımlarda bulunuyoruz. Bölgemizde büyük bir özveriyle çalışan mahalle muhtarlarımızla birlikte hem kentsel dönüşüm bölgemizde hem de muhtelif caddelerde gerçekleşen yol genişletme, sıcak asfalt serimi, kaldırım yenileme ve değişim hizmetlerimizi yerinde inceledik. Çalışmalarımız sırasında ilgi ve desteklerini esirgemeyen muhtarlarımız ve kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Yeşiltepe’mizin muhtelif cadde ve sokaklarında gerçekleşen bu tür dönüşüm hizmetleriyle, bölgemize olan ilgi da doğal olarak artacaktır.Bizim amacımız, tüm hemşerilerimizin konforlu, modern ve güzel alanlarda yaşamasıdır. Bunun içinde ekibimizle birlikte sürekli sahadayız. Hoca Ahmet Yesevi mahallemizde TOKİ ile birlikte hayata geçirdiğimiz Kentsel Dönüşüm projemiz depreme dayanıklı, güvenilir ve güzel alanlarıyla bölgeye farklı bir canlılık kazandırdık. Yeşiltepe’miz bu ve benzeri diğer yatırımlarla her geçen gün daha güzel ve yaşam standardı yüksek bir görünüme kavuşacaktır. Yatırımlarımızı ve projelerimizi birlikte incelediğimiz Mahalle Muhtarlarımız ve hemşerilerimizin taleplerini de bu vesileyle bir kez daha yerinde öğrenmiş olduk, iletin taleplerin yerine getirilmesi hususunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bizler ‘Tevazu, Samimiyet ve Gayret ile Önce Millet Önce Memleket’ diyerek başlattığımız hizmet atağımızın boyutunu her geçen gün genişletmekteyiz. İlçemizin bütün cadde, sokak ve mahallelerinde ki kalıcı ve kaliteli hizmetlerimizin sayısını artırmak içinde tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hep birlikte el ele vererek, dayanışma ruhumuzu diri tutarak daha güzel hizmetlerin altına hep birlikte imza atacağız” diye konuştu.

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