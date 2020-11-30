Sokağa çıkma yasağında polisten kaçan 3 kişi yakalandı Şahıslardan birinin korona olduğu belirlenirken diğer ikisinin ise üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Malatya’da sokağa çıkma yasağı saatlerinde dışarı çıkan ve polisi görünce kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların biri Covid19 olduğu tespit edilirken, 2 şahsın üzerinde ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde polisleri gören 3 kişi kaçmaya başladı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından üç şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. M.B.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında 2 adet uyuşturucu nitelikte hap, B.D. isimli şahsın üst aramasında 5 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, hassas terazi, 1 adet gaz tabancası ele geçirildi. Daha sonra şahısın aracı kontrol edildiğinde içerisinde 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe basılı vaziyette 3 adet dolu kartuş ele geçirildi. A K isimli şahsın yapılan üst aramasında herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. Yapılan kimlik sorgusunda Covid19 sebebiyle izlemi devam eden şahıslardan olduğu tespit edildi. Şahsa gerekli yasal işlemlerin ardından 112 ekibine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlalden gerekli idari yaptırım tutanağı tanzim edildi.

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