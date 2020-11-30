Yeşilyurt’ta ‘gönül belediyeciliği’ ile ihtiyaçlar gideriliyor Çınar : “En güzel hizmet, yüreklere dokunandır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’ta ‘gönül belediyeciliği’ ile ihtiyaçlar gideriliyor Çınar : “En güzel hizmet, yüreklere dokunandır”

İHA

Yeşilyurt’ta ‘gönül belediyeciliği’ ile ihtiyaçlar gideriliyor Çınar : “En güzel hizmet, yüreklere dokunandır”

‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetleriyle vatandaşların iyi ve zor anlarında yanlarında olmaya özen gösteren Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Aşağıbağlar, Abdulgaffar ve Cemal Gürsel mahallelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak üzere hazırladığı 2.200 adet kıyafet kolisini mahalle muhtarlarına teslim etti.
Yeşilyurt Belediyesi Abdulgaffar Mahallesi Muhtar Evi önünde düzenlenen programa; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Abdulgaffar Mahalle Muhtarı Hüseyin Özcan, Aşağıbağlar Mahalle Muhtarı Ömer Şahin, Cemal Gürsel Mahalle Muhtarı Ali Doğan ile mahalle sakinleri katıldı. Mahalle Muhtarları, Yeşilyurt Belediyesinin fiziksel belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetlerini layıkıyla yerine getirdiğini ifade edip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür etti. Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Yeşilyurt Belediyesiyle uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışarak bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gereken yardımları planlı bir şekilde ulaştırdıklarını söyledi. Vatandaşların her türlü şartta yanında olan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da, “ Üç mahallemizde toplam 2.200 ihtiyaç sahibi hemşerimize teslim edilmek üzere gerçekleşen bu yardım faaliyetinde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Mehmet Çınar olmak üzere Yeşilyurt Belediyesinde ki mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi temel belediyecilik hizmetlerini eksiksiz bir şekilde fazlasıyla yaparken, sosyal ve kültürel belediyeciliği de layıkıyla yerine getirmektedir. Bizlerde bu hizmetlerden gurur duymaktayız” şeklinde konuştu. ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetleriyle vatandaşların her türlü şart ve durumda yanında yer aldıklarını vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Gönül Belediyeciliği esaslı sosyal sorumluluk projelerimize ve hizmetlerimizle vatandaşların yüreklerine dokunmaya, onların gönül dünyalarında yer edinmeye devam ediyoruz. Sosyal yardım alanında Emanet Çarşı başta olmak üzere diğer sosyal sorumluluk projeleriyle ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine farklı bir pencere açan yerel bir yönetim olarak, tüm yaşam alanlarımızda ihtiyaç sahiplerini yerinde tespit edip, yardımlarımızı ulaştırmak adına İlçe Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz, İl ve İlçe Kızılay Şubelerimizle ortaklaşa bir çalışma başlattık. Mahallelerde ki gözümüz kulağımız olan, kimin ihtiyacı varsa onu en yakından bilen Mahalle Muhtarlarımızın da bu anlamdaki büyük destekleriyle merkezkırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerimizde ki ihtiyaç sahiplerini belirledik. Yapılan saha incelemeleri ve görüşmeler neticesinde maddi durumu yerinde olmayan ihtiyaç sahibi hemşerilerimizi kayıt altına alarak, gerek hayırseverlerimizin yardımları gerekse de kendi imkanlarımızla aldığımız kıyafetlerimizi, kolilere yerleştirerek mahalle muhtarlarımıza emanet ediyoruz, onlarda bu paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Aşağıbağlar, Abdulgaffar ve Cemal Gürsel mahallelerimizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ve büyüklerimize ulaştırmak üzere hazırladığımız 2 bin 200 adet kıyafet kolisini ise bugün üç mahalle muhtarımıza teslim ettik. 7’den 70’e ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımıza bu yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Hayırseverlerimize ve yardım faaliyetlerimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Önemli olan bir insanın ihtiyacını gidermektir, ona yardımcı olmak, sorunları yerinde görüp çözüm üretmektir. Bizlerde elimizden geldiğince gücümüz oranında yerine getirmeye gayret ediyoruz. Fiziksel anlamda, sosyal, kültürel, sportif, çevresel ve temizlik anlamında en güzel hizmetlerimizi halka ulaştırırken, bizleri en fazla mutlu eden ise, insanlarımıza direk dokunan ve onların ihtiyaçlarının giderilmesi sağlayan, yüzlerini güldüren sosyal belediyecilik hizmetlerimizdir. Vatandaşlarımızın bu hizmetlerimizin karşılığında bir dua etmesi, güler yüz göstermesi ve güzel sözler söylemesi her şeyden kıymetlidir. Bizlerde buna vesile olduğumuz için mutlu oluyoruz. Rabbim bu yardımların hayata geçmesinde kim emek ve gayret verdiyse binlerce kez razı olsun" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokağa çıkma yasağında polisten kaçan 3 kişi yakalandı Şahıslardan birinin korona olduğu belirlenirken diğer ikisinin ise üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında polisten kaçan 3 kişi ...
Lastik içinde esrar sevkiyatı polise takıldı
YEREL HABERLER Lastik içinde esrar sevkiyatı polise takıldı
Yangın tüpünü değiştirmek bahanesiyle dolandırıcılık
YEREL HABERLER Yangın tüpünü değiştirmek bahanesiyle dolandırıcılık
Hırsızlık şüphelileri 138 saatlik kamera görüntüsü incelenerek bulundu
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri 138 saatlik kamera görüntüsü ...
Başkan Çınar, yatırımları inceledi Çınar: “Muhtarlarımız ve hemşerilerimizle birlikte geleceğe yönelik güzel yatırımlar yapıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, yatırımları inceledi Çınar: ...
Otomobil lastiğinden 10 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Otomobil lastiğinden 10 kilo esrar çıktı
Sadıkoğlu Kızılay'ın Afet Barınma sistemleri fabrikası inşaatında inceleme yaptı
YEREL HABERLER Sadıkoğlu Kızılay'ın Afet Barınma sistemleri ...
Gazeteci Akif Çelik, koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gazeteci Akif Çelik, koronavirüsten hayatını kaybetti
Malatyalı gazeteci koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Malatyalı gazeteci koronaya yenik düştü
Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yeni Malatyaspor'da kaleci Abdulsamed'ten kötü haber
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da kaleci Abdulsamed'ten kötü haber
Yenimalatyaspor taraftarlarından Başkan Gürkan’a ziyaret
YEREL HABERLER Yenimalatyaspor taraftarlarından Başkan Gürkan’a ...
Başkan Gürkan, Pütürge yatırımlarını inceledi:
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Pütürge yatırımlarını inceledi:
Malatya Büyükşehir’e 29 araç ve iş makinası takviyesi
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’e 29 araç ve iş makinası takviyesi
Gürkan, öğrenci yurdunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Gürkan, öğrenci yurdunu ziyaret etti
Battalgazi Belediyesi’nden emlak vergisi uyarısı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden emlak vergisi uyarısı
Tüfenkci deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Tüfenkci deprem bölgesinde
Şahnahan Deresi'nin çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Şahnahan Deresi'nin çehresi değişiyor
İnönü üniversitesinde fakülte mezunlarıyla toplantı
YEREL HABERLER İnönü üniversitesinde fakülte mezunlarıyla toplantı
Sokağa çıkma kısıtlamasında droneli denetim
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında droneli denetim
Malatya'da sokaklar dronla denetleniyor
YEREL HABERLER Malatya'da sokaklar dronla denetleniyor
Hafta sonu kısıtlaması Malatya’yı sessizliğe bürüdü
YEREL HABERLER Hafta sonu kısıtlaması Malatya’yı sessizliğe bürüdü
Malatya iş dünyasından hukuk reformu memnuniyeti
YEREL HABERLER Malatya iş dünyasından hukuk reformu memnuniyeti
Online ebru sergisine ilgi
YEREL HABERLER Online ebru sergisine ilgi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X