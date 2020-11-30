40 bisikletçi Çırmıhtı’nın eşsiz güzelliklerinde pedal çevirdi Çınar: “Gençlerimizin kültürel ve tarihi mirasımızı sahiplenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonuyla bir araya gelen 40 bisikletçi, Kadim Çırmıhtı’nın tarihi konakları, mesire alanları, kültürel ve doğal güzelliklerinin etrafında pedal çevirip, eşsiz zenginliklerin tadını çıkardılar. Tarihi noktaları ve Yeşilyurt Belediyesinin yatırım alanlarını gezdiler.

Yeşilyurt Belediyesi Yaşam ve Spor Merkezi önünden hareket eden 40 bisikletçi, Beylerderesi Millet Bahçesi ve Mollakasım Mahallesinde yapımı süren futbol stadyumunun etrafında pedal çevirdikten sonra Kadim Çırmıhtı’da Yeşilyurt Belediyesi tarafından restorasyon projelerine tabi tutulan Lezzet Caddesindeki Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Müzeleri görüp, Kahve Konağını ziyaret ettiler.

Bisiklet turuna katılarak eşsiz zenginlikleri yerinde teneffüs eden bisikletçiler, düzenlenen organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Bisikletçileri kahve konağında misafir etti

‘Daha temiz bir çevre ve sağlıklı bireyler için hareket şart’ anlayışından yola çıkarak bisiklet sporunun yaygınlaşmasına büyük bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, tarihi bölgeleri gezen bisikletçileri Kahve Konağında misafir ederek, kahve ikram etti. Kadim Çırmıhtı’nın tanıtımına yönelik sosyal ve sportif faaliyetlere devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Örf, adet ve gelenekleriyle tarihi ve kültürel mirasıyla eşsiz güzelliklere sahip Kadim Çırmıhtı’mızın doğal ve tabiat zenginlikleri ve tarihi yapısının her yaştan vatandaşımızın yakından görmesi adına bu tür sosyal aktivitelerin büyük önemi var.Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzde tarihi bölgelerimizin tanıtımı için 40 bisikletçimiz ve kulüp sporcularımızın katılımıyla güzel bir organizasyon yaptı.Yakınca Yaşam ve Spor Merkezimizden hareket eden sporcularımız, yapımı tüm hızıyla süren Beylerderesi Şehir Parkımız, Millet Bahçemiz, ilçemizin farklı noktalarındaki basketbol, voleybol ve futbol sahalarımızı, parklarımızı gezdiler, doğal ortamın tadını çıkardılar ve 5 km’lik turun ardından Kadim Çırmıhtımıza kadar ulaştılar.Tarihi Konaklarımızı ve Müzelerimizi gören sporcularımızı bizlerde Kahve Konağımızda misafir ettik, hem yatırımlarımız, hem de restorasyon projelerimiz hakkında detaylı bilgiler aktardık. Kısa bir molanın ardından sporcularımız 5 km daha pedal çevirip Yaşam ve Spor Merkezimiz önünde gezi ve inceleme ziyaretlerini tamamladılar. Bu güzel organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze ve gezimize katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizin ayaklarına ve pedallarına sağlık. Tabii ki gençlerimizin ve çocuklarımızın erken yaşlarda bölgelerimizin tarihi ve kültürel miras noktalarını merak etmeleri, sportif bir etkinliklerle buraları gezip görmeleri onların daha bilgili ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarında etkin rol oynayacaktır. Bisikletçilerimiz, bu tür etkinliklerle farklı yerleri görüp, sosyalleşiyorlar, bilgi dağarcıklarını genişletiyorlar. Bir yandan spor yapıp bir yandan yeni yerleri keşfediyorlar. Bizler gençlerimizin bu tür aktivitelere katılımlarını artırmak ve daha fazla sporla ve hareketle buluşturmak adına hizmetlerimize ve tesis yapımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

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