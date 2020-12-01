İlahiyat Camii 3 yılda tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlahiyat Camii 3 yılda tamamlandı

İHA

İlahiyat Camii 3 yılda tamamlandı

Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat Camii`nde ilk namaz kılınarak ibadete açıldı. Yaklaşık üç yılda tamamlanan İlahiyat Camii’nde resmî açılışı ileriki günlerde yapılacak.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, caminin ibadete açılmasıyla ilgili verdiği bilgide, “Üniversitemizin merkez camisi ilk namaz ve Cuma namazı kılınması ile fiilen ibadete başlamış oldu. 3 yıla yakındır inşaatı devam ediyordu. Çok az eksiği kaldı. Önümüzdeki aylarda resmî açılışını yapacağız. Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah uzun yıllar hizmet edecek” dedi.
Rektör Kızılay, pandemi süreci içerisinde alınan önlemlerin altını çizdi ve ibadet edecek kişilerin kendi seccadelerini getirmeleri gerektiğini belirtti.
İlahiyat Camii ile ilgili bilgi veren İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman da, İnönü Üniversitesi İlahiyat Camii'nin mahalle camisinden farklı olarak bir eğitim kurumuna uygun şekilde tasarlandığını ifade etti. Dekan Karaman, desteklerinden dolayı Rektör Kızılay’a ve hayırseverlere teşekkür etti.
İnönü Üniversitesi kampüsü içerisinde 2018 yılında hayırseverlerin desteği ile yapımına başlanan İlahiyat Camii modern yapısıyla dikkat çekiyor. İlahiyat Camii içerisinde "İslami İlimler Kütüphanesi’nin yanı sıra ders çalışma alanları da yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kış lastiği ve Covid 19 uygulaması
YEREL HABERLER Kış lastiği ve Covid 19 uygulaması
Çiftçilerin yüzü yağmur ile güldü
YEREL HABERLER Çiftçilerin yüzü yağmur ile güldü
Arguvan’da Covid-19 denetimleri arttırıldı
YEREL HABERLER Arguvan’da Covid-19 denetimleri arttırıldı
Yeşilyurt Belediyesi Çilesiz semt pazarı ve yaşam merkezi hızla yükseliyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi Çilesiz semt pazarı ve yaşam ...
Güder, Şire Pazarı esnafının talebini geri çevirmedi
YEREL HABERLER Güder, Şire Pazarı esnafının talebini geri çevirmedi
Sulu tarımdan ekonomiye 720 milyon 141 bin TL katkı
YEREL HABERLER Sulu tarımdan ekonomiye 720 milyon 141 bin TL katkı
Malatya'da kayısı bahçelerinde tablo gibi görüntüler
YEREL HABERLER Malatya'da kayısı bahçelerinde tablo gibi görüntüler
Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Silahla başından vurulan genç yaşam mücadelesini ...
Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, gençlik yatırımını inceledi “Güder: “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir eser siyaseti felsefesiyle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, gençlik ...
Malatyalı tenisçiler başarılı döndü
YEREL HABERLER Malatyalı tenisçiler başarılı döndü
Başkan Gürkan sahadaki personellerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Gürkan sahadaki personellerle bir araya geldi
Malatya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantıları sona erdi
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis ...
Can ve mal güvenliği için kış lastiği önerisi
YEREL HABERLER Can ve mal güvenliği için kış lastiği önerisi
Online Karate Şampiyonası çekişmeli geçti
YEREL HABERLER Online Karate Şampiyonası çekişmeli geçti
40 bisikletçi Çırmıhtı’nın eşsiz güzelliklerinde pedal çevirdi Çınar: “Gençlerimizin kültürel ve tarihi mirasımızı sahiplenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER 40 bisikletçi Çırmıhtı’nın eşsiz güzelliklerinde ...
Kuluncak’ta mahalleler kilit taş ile buluşturuluyor
YEREL HABERLER Kuluncak’ta mahalleler kilit taş ile buluşturuluyor
Yeşilyurt’ta ‘gönül belediyeciliği’ ile ihtiyaçlar gideriliyor Çınar : “En güzel hizmet, yüreklere dokunandır”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta ‘gönül belediyeciliği’ ile ihtiyaçlar ...
Sokağa çıkma yasağında polisten kaçan 3 kişi yakalandı Şahıslardan birinin korona olduğu belirlenirken diğer ikisinin ise üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında polisten kaçan 3 kişi ...
Lastik içinde esrar sevkiyatı polise takıldı
YEREL HABERLER Lastik içinde esrar sevkiyatı polise takıldı
Yangın tüpünü değiştirmek bahanesiyle dolandırıcılık
YEREL HABERLER Yangın tüpünü değiştirmek bahanesiyle dolandırıcılık
Hırsızlık şüphelileri 138 saatlik kamera görüntüsü incelenerek bulundu
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelileri 138 saatlik kamera görüntüsü ...
Başkan Çınar, yatırımları inceledi Çınar: “Muhtarlarımız ve hemşerilerimizle birlikte geleceğe yönelik güzel yatırımlar yapıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, yatırımları inceledi Çınar: ...
Otomobil lastiğinden 10 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Otomobil lastiğinden 10 kilo esrar çıktı
Sadıkoğlu Kızılay'ın Afet Barınma sistemleri fabrikası inşaatında inceleme yaptı
YEREL HABERLER Sadıkoğlu Kızılay'ın Afet Barınma sistemleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X