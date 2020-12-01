Malatyalı taraftarlar, Adanaspor Taraftarlar Derneği Başkanının acısına ortak oldu

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarları, önceki gün 8 yaşındaki kızını kaybeden Adanaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Refik Gül’ü ziyaret ederek acısına ortak oldu.

Adanaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Refik Gül’ün kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden 8 yaşındaki kızı Duru Balım’ın vefatı kentte derin üzüntüye neden olurken, Yeni Malatyaspor taraftarları da kardeş takım olan Adanaspor’un taraftarlar derneği başkanını bu acılı gününde unutmadılar.

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ile yönetimi, Adana’ya giderek Adanaspor taraftar Derneği Başkanı Refik Gül’e taziye de bulundular. Başkan Kaya, Yeni Malatyaspor taraftarları olarak her zaman kardeş taraftarlar derneği olarak gördükleri Adanaspor Taraftarlarının acısını en derin şekilde hissettiklerini belirterek, Adanaspor camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

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