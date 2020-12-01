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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOB Başkanı Keskin'den işyeri sahiplerine asgari ücret desteği önerisi

İHA

ESOB Başkanı Keskin'den işyeri sahiplerine asgari ücret desteği önerisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Şevket Keskin, korona virüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı işyerleri kapanan ve işleri düşen esnafa geçici süreyle en az asgari ücret desteği sağlaması gerektiğini ifade etti.
ESOB Başkanı Şevket Keskin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında işyerleri kapanan ve iş potansiyeli kaybolan esnaf ve sanatkarların zor bir dönem geçirdiğini belirterek, "Esnafımız Cumhurbaşkanımızın yıllarca arkasında durdu ve halen de duruyor. Cumhurbaşkanımızın da esnaf ve sanatkara destek açıklamasını talep ediyoruz. Devlet kurumlarındaki, işçimemurlar, özel sektördeki işçiler tedbir amaçlı çalışmasalar bile maaşlarını alabiliyor. Ama esnaf kapalı olan dükkanının vergisini, Bağkur’unu, belediye harçlarını ödemekle mükellef. Korona virüsün yükünü de küçük esnaf ve sanatkar çekiyor. Okullar kapalı, okul kantincisi aylardır mağdur, okular kapalı, servisçi esnaf aylardır mağdur, okullar kapalı kırtasiyeci esnaf aylardır mağdur. İnternet evleri ve eğlence merkezleri, kafeler ile birlikte çay ocağı, kahvehane işleten esnaflarımız aylardır mağdur. Bunlar gibi onlarca iş kolunda esnafımız mağduriyet içerindedir" dedi.
işyerleri kapanan esnafa geçici olarak en az asgari ücret desteği sağlanması gerektiğini dile getiren Keskin, "Esnaf kredileri, vergileri en az Haziran 2021’e kadar ötelenmeli. Küçük esnaf ve sanatkardan 2020 dönemine ilişkin vergi alınmamalı. Devlet ‘kapat’ der kapatırız, ama bu insanların nasıl geçim sağlayacağını da devletimiz planlamalıdır. Kapanan değil, açık olan işyerleri de büyük sıkıntı içinde. Gerçekten küçük esnaf ve sanatkar imdat diyecek duruma gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan, Hükümet Üyelerimizden, AK Parti yönetiminden, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve yönetiminden kalıcı destek bekliyoruz“ ifadelerini kaydetti.
“Süper marketlere pandemi de giremiyor, devlette giremiyor”
Piyasada büyük bir denetimsizlik yaşandığını da belirten Keskin, “Bakanlarımız acaba 1 torba unun, 1 torba şekerin fiyatını biliyorlar mı? Fabrikalar temel gıda maddelerine istediği kadar zam yapıyor, süper marketler istediği kadar zam yapıyor, Ama devletin denetim gözü esnaf ve sanatkarın üzerinde. Piyasada denetim yoktur. Süper marketlere pandemi de giremiyor, devlette giremiyor. Temel gıda maddesi üreticilerinin tesislerine pandemide girmiyor, devlette giremiyor. Bugüne kadar bu kadar piyasada başıboşluk yaşanmamıştır” şeklinde konuştu.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bu süreçte örnek bir girişimde bulunduğunu da anımsatan Keskin, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kapanan işyeri sahiplerine bin 500 TL destek ve su faturalarında yüzde 50 indirim yapmıştır. Aynı duyarlılığı Malatya Büyükşehir Belediyesinden de bekliyoruz. İyi günde, seçim günlerinde bizimle birlikte olanları, kötü günde, hastalıkta da görmek istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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