Gıda ve yem analizleri artık Malatya’da yapılabiliyor Bölgenin tek Gıda Analiz Laboratuvarı 2. OSB’de hizmette

Tarım ve sanayi sektöründe her geçen gün gelişen Malatya’da, gıda ve yem analizleri yeni kurulan MalatyaLab Analiz Laboratuvarında yapılmaya başlandı.

Kayısı başta olmak üzere kentte üretilen tarım ürünlerinin tüketiciye sağlıklı bir şekilde sunulması adına yapılan gıda ve yem analizleri artık Malatya’da yapılıyor. 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İŞGEM’de yer alan Makimtek Analiz’in hizmete sunduğu MalatyaLab Laboratuvarı ile gıda ve yem ürünlerinin analizleri artık Malatya’da yapılmaya başlandı.

Laboratuvar Müdürü Neslişah Yüzgeç, 12 Ekim 2020 tarihi itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığından çalışma izinlerini alarak faaliyete başladıklarını söyledi. Laboratuvarlarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Enstrümental analizler olmak üzere 5 birimden oluştuğunu belirten Yüzgeç, “Laboratuvar analiz birimlerimiz ve kapsam listemiz Malatya ve çevre illerden gelecek numunelere göre belirlenmiş olup bunlar; Kayısıda kükürtdioksit ve nem analizi, balda yapılan analizler, süt ve süt ürünleri analizleri, et ve et ürünleri analizleri, GDO ve yem analizleri gibi birçok analize yer verilmiştir. Önceliğimiz, devam eden süreçte yasal mevzuat ve kaliteyi, gizliliği, tarafsızlığı, güvenilirliği ve uluslararası standartların rehberliğinde gerçekleştirilecek analizler vasıtasıyla ile doğru, hızlı ve güvenilir sonuçlar etmek. Bunu da ‘TS EN ISO / IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar’ standardının gereklerini karşılayan düzey ve kalitede referans laboratuvar olmayı hedefleyip müşteri memnuniyetini ölçü alan bir anlayışla hizmet vermeyi taahhüt etmektir” dedi.

Laboratuvar Müdürü Yüzgeç, tamamen bağımsız olarak çalışan laboratuvarlarında müşterilere ait her türlü bilginin gizliliği ve uygun koşullarda saklanması konusunda etik anlayış kuralları ile çalıştıklarını da söyledi.

Malatya başta olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet verdiklerinin altını çizen Neslişah Yüzgeç, “Son zamanlarda yaşanan sağlık sıkıntıları ve gıdalardaki yaşanan sıkıntılar ülkelerin gıda ve sağlık politikalarının da değişmesine ve güncellenmesine neden oldu. Bu nokta da gıda analizleri de önem kazandı. Örneğin bir sanayici bir ürün üretiyorsa ne ürettiğini hangi koşullarda ürettiğini bilmek istiyor. Son tüketici aldığı bal yada zeytinyağının ne kadar gerçek olduğunu bilmek istiyor. Bunun için gıda analizleri artık çok daha önemli bir konumda yer alıyor” diye konuştu.

