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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürkan, down cafe için talimat verdi

İHA

Gürkan, down cafe için talimat verdi

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Kültür Dairesi Başkanlığı işbirliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katıldığı bir söyleşi programı düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Engelliler alanında çalışmalar yapan engelli dernekleri ve engelli vatandaşlar katıldı.
Malatya Kent Konseyi Çalışma Grupları Koordinatörü Hatice Albayrak’ın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşi programında, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a engelli konu başlığı altında çeşitli sorular yönetildi. Gürkan, yerel yönetimler olarak engelli vatandaşların hayatın her alanında daha rahat erişim sağlayabilmeleri adına temel bir yaklaşımı ele aldıklarını, engelli vatandaşlara karşı engelsiz bir şehir oluşturmak gayreti içinde olduklarını söyledi. Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım, alt yapı ve üst yapı çalışmalarında engellilerin daha rahat hareket edebilecekleri, konforlu ve erişilebilir yaşam standartlarına uygun çalışmalar yapmaya gayret gösterdiklerini dile getirerek, “Engelsiz bir Malatya için çalışıyoruz” dedi.
“İnançlarımız, hassasiyetlerimiz, kültürümüz gereği empati olgusu içinde bir yaklaşım göstermemiz lazım” diyen Gürkan, nüfusun yüzde 1012 civarının engellilerden oluştuğunu, fakat herkesin birer engelli adayı olduğunun unutmaması gerektiğini vurguladı.
Merkezi hükümetin sosyal devlet anlayışı anlamında engelli ve engelli ailelerine yönelik düzenlemeler ve politikalar ürettiğini söyleyen Gürkan, yerel ve genel anlamda insan onuruna yakışır ve inanç değerleri ile örtüşen çalışmalar içinde olunması gerektiğini belirterek, “Sivil Toplum Kuruluşlarında sosyal devlet ilkesi ve bütüncül bir yaklaşım ile birlikte engellilere yönelik çalışmaların yapılması çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Gürkan, sadece belirli gün ve haftalar da değil, her daim engelliler adına farkındalık uyandıracak çalışmaların yapılmasının önemli olduğunun altını çizerek, engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı.
Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, engellilerin toplumsal hayatta karşılaşmış oldukları sorunları istişare edebilmek, sosyal hayatın engellilere uygun yaşanabilir kılınması adına hizmet alan ve hizmet üreten kişilerin bir arada bulunduğu söyleşi programının önemli olduğunu söyledi. Programın dilek ve temenniler kısmında konuşan Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı, down sendromlu çocukların toplumsal ve sosyal hayata katılımını arttırmak adına “Down Cafe” açılması noktasında ki talebini iletti. Başkan Gürkan, bu talebin yerine getirilmesi için ilgili daire başkanına talimat verdi.
Görme engelli PDR Uzmanı Nurettin Kaplan da, özellikle görme engelliler için yollarda hissedilebilir yüzeylerin arttırılmasının önemine dikkat çekti. Programın son bölümünde Gürkan, Sinem Ceyhan ve Adnan Pekmezci’ye ihtiyaçları olan akülü tekerlekli sandalye hediye ederek, günün anlam ve önemine dair hatıra fotoğrafı çektiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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