Eski başkanın arşivi Malatya'nın 20 yılına ışık tutacak

Malatya'nın eski belediye başkanlarından gazeteciyazar merhum Avni Gebeş’in 19501970 yıllarını kapsayan gazete arşivi, İnönü Üniversitesi ve Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından dijital ortama aktarılacak.

Malatya'nın eski Belediye Başkanı ve Malatya Postası Gazetesi Sahibi Avni Gebeş'in 19501970 yıllarını kapsayan gazete arşivi Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından İnönü Üniversitesi ile işbirliği yapılarak dijital kayda alınacak.

Malatya'da yıllarca basın sektöründe hizmet veren ve gazeteler çıkaran Avni Gebeş 195760 Yılları arasında Malatya Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. 1966 yılında kurulan Malatyaspor'un kurucu başkanı da olan Avni Gebeş, yazarlığın yanı sıra noterlik de yaptı.

Yazar Avni Gebeş'in oğlu Ali Can Gebeş, babasına ait 1950 ile 1970 yıllarına ait gazete arşivini Malatya Gazeteciler Cemiyetine gönderdi.

Avni Gebeş'in başkanlığının yanı sıra iyi bir yazar ve gazeteci olduğunu ifade eden Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, "1950 Yılından başlayarak 1970 yılına kadar uzanan döneme ait günlük Malatya gazetelerinden oluşan arşiv oldukça önemli ve günümüzde çok değerlidir. Bizde olmayan gazetelere bu arşiv sayesinde ulaştık. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Üniversitenin Araştırmacısı Nezir Kızılkaya ile birlikte bu arşivi hemen dijital ortama alarak tüm gazeteleri, bilgisayar ortamında görme imkanı bulacağız. Bu gazeteleri Üniversite ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın müzelerinde de sergilenmesini sağlayacağız. Bizlere bu arşivi gönderen Merhum Yazar üstadımız Avni Gebeş'in oğlu Ali Can Gebeş'e ve bu arşivin Malatya Gazeteciler Cemiyetine gönderilmesini öneren Sayın Yazar Necati Güngör'e teşekkür ediyoruz. Malatya basın tarihi bu arşivle daha da güçlenmiştir" dedi.

İnönü Üniversitesi Araştırmacı Yazar Nezir Kızılkaya da, merhum Avni Gebeş'in gazete arşivinin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Arşivi öncelikle dijital kayda alıp bilgisayar ortamına alacağız. Ondan sonra da Üniversitemiz Basın Müzesinde ve diğer basın müzelerinde sergilenmesine olanak tanıyacağız. 1950 ve 1970 yıllarına ait bu arşiv bizlerinde araştırmalarına da ışık tutacaktır" diye konuştu.

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