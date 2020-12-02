Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı

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MALATYA (DHA)MALATYA'nın Arguvan ilçesine bağlı Narmikan Mahallesi, koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Narmikan Mahallesi'nde yaşayan 13 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-12-02 11:27:54



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