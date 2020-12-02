Malatya’da bir mahalle karantinaya alındı

Malatya’nın Arguvan İlçesi Yazıbaşı ( Narmikan) Mahallesinde Covid19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle mahalle karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Arguvan İlçesi Yazıbaşı ( Narmikan) Mahallesinde Covid19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 2 Aralık 2020 tarihi saat:00.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar karantina kararı alınmıştır” denildi.

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