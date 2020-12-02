Malatya'da şüpheli paket paniği

Malatya'da kaldırım kenarına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı.

Olay, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi üzerinde kaldırımda şüpheli bir paket gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kapalı olan paketi incelenmesi için bomba imha ekibini olay yerine çağırdı. Yol, yaya ve araç trafiğine kapatılarak, güvenlik çemberine alındı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip, paketin çevresinde yaptığı incelemenin ardından fünye yerleştirerek kontrollü patlatma gerçekleştirdi. Patlatılan paket içerisinde kıyafet çıkarken, polis paketi kimin bıraktığını tespit etmek için inceleme başlattı.

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