Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, süresi uzatılan teşvik ve destekleri açıkladı:

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Olay, 15.05'te Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göksoku Sokak'ta bir iş hanı önünde meydana gelen olayda, M.E.B. tarafından pompalı tüfek ile açılan ateş sonucunda F.Y. sağ bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin şüpheli şahsı yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.