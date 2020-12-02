Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Taha AYHAN/ MALATYA (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 15 gram bonzai ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 15 gram bonzai ele geçirildi. Kimlikleri açıklanmayan 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-12-02 18:23:47
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