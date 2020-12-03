Güder, özel gereksinimli ailelere moral verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder, özel gereksinimli ailelere moral verdi

İHA

Güder, özel gereksinimli ailelere moral verdi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek, engelli dostu olduğunu bir kez daha gösterdi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim ve tedavi gören özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek, onlara moral verdi. İlk olarak fiziksel engeli bulunan Emine Salik ve ailesini ziyaret eden Başkan Güder, daha sonra fiziksel ve hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan Seher ve Fahriye Erduran kardeşlerin evine konuk oldu. Gerçekleştirilen ziyaretten ötürü mutluluklarını gizleyemeyen özel gereksinimli bireylerden Seher ve Fahriye kardeşler, Başkan Güder’e spor branşlarında aldıkları madalyaları gösterdi. Her fırsatta özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile bir araya gelerek onlara destek veren Başkan Güder, engelli dostu olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu ziyarette Başkan Güder’e AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri eşlik etti.

“Osman başkanımız gönlümüze dokundu”
Ziyaretten dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Emine Salik, “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ziyareti bizleri çok ama çok mutlu etti. Eskiden belediye başkanları kimsenin evine gitmezdi, şimdi ise Osman Güder başkanımızı biz evimizde ağırlıyoruz. Başkanımızdan çok memnunuz. Aile babası gibi. Engelsiz Yaşam Merkezi’ne gidiyorum ve orada tedavi görüyorum. Oradan da çok memnunum” ifadelerini kullandı.
Emine Salik’in annesi Hatice Salik ise, “Battalgazi Belediye Başkanımızı çok beğeniyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bizleri ziyaret etti. Kızım Engelsiz Yaşam Merkezi sayesinde evden çıkıyor. Tedavisini görüyor. Yüzünde artık tebessüm var. Allah başkanımızdan razı olsun” derken, Baba Ramazan Salik ise “Başkanımız bize her zaman destek oluyor. Biz, Battalgazi Belediyemizden memnunuz. Bugüne kadar hiçbir sıkıntımız olmadı. Allah razı olsun kendisinden. Kızım başkan beyi görünce çok mutlu oldu. Bu tür ziyaretleri her zaman bekleriz” şeklinde konuştu.
Seher ve Fahriye Erduran kardeşler de, “Başkanımız bizi ziyaret ettiği için mutlu ve sevinçliyim. Yaşam merkezi de çok eğlenceli, güzel vakit geçiriyoruz. Derslerle ilgileniyorum ve boş zamanlarda da kitap okuyorum. Bizleri evimizden ziyaret etti. Hediyeler getirdi. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Engelli ailesi olmanın zor bir görev olduğuna değinen Seher ve Fahriye Erduran’ın babası Salih Erduran, “Başkanımız 3 Aralık Dünya engelliler günü nedeniyle bizleri ziyaret etti, teşekkür ediyorum. Başkanımız bizim gönlümüze dokundu. Engelli ailesi olmak da kolay değil, engelliyi eğitmek de kolay değil. Ben yıllardır içindeyim. Benim de engelim var. Bende engelli bir vatandaşım. Tabi biz aile olarak zorluk yaşıyoruz ama bu kutsal görevi yapan eğitimcilerimiz daha da zorluk yaşıyor. Başkanımız bizim her zaman destekçimiz. Kendisinden razıyız. Çocuklarım adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Yüzlerindeki gülümsemeye vesile olduysak, ne mutlu bize”
“En büyük engel sevgisizliktir” diyerek sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle tüm engeller aşılır. İnsan ilişkilerinin temelinde, sevgi bulunmaktadır. Sevgi olmadan hiçbir iş güzel olmaz. Yapılan her davranış anlamsızdır. Önce insan kendini, sonra çevresindekileri sevebilmeli. Korona virüs salgınından dolayı insanların bile dışarıya çıkarken imtina ettiği bir dönemde biz, engelliler haftası münasebetiyle belediyemizde çalışan engelli arkadaşlarımızla hasbihal ettik. Birde evlerinde olan kardeşlerimizi ziyaret ederek, onlarla hasbihal ettik ve günlerini kutladık. Onları evlerinde ziyaret edip, onlara dokunmak, onların yanında olduğumuzu kendilerine ifade etmek istedik. Bizleri çok sıcak karşıladılar. Onların yüzündeki gülümsemeye vesile olduysak, ne mutlu bize diyorum. Engelsiz kardeşlerimize engeli olmayan bir yaşam diliyoruz. Yeşil alanlarında ve ulaşım noktalarında engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırma ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu kardeşlerimize daha fazla ne yapabiliriz diye çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Günleri kutlu olsun, yüzündeki tebessümleri hiç eksilmesin ve onları seviyoruz” sözcüklerini kullandı.

“Onları sadece bir gün değil, her gün hatırlamalıyız”
Özel gereksinimli bireyleri sadece bir gün değil her gün hatırlamamız gerektiğinin de altını çizen Başkan Güder, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak tüm dünyada kutlanıyor. Yaşamsal faaliyetleri kısıtlı olan kardeşlerimizi bir güne yada bir haftaya sığdırmadan yılın 365 günü, bir ömür boyu hatırlamamız ve yardımcı olmamız lazım. Bugün hayati fonksiyonlarımızın hepsi yerinde ama yarın ne olacağını kimse bilemiyor. Bizler de aynı duruma düşebileceğimizi düşünerekten hayatımızı tanzim etmemiz gerekiyor. Hayatımızı sürdürürken özel gereksinimli bireylerimiz yaşamsal faaliyetlerini sürdürürken, ne düzeyde zorluk çektiklerini algılamamız lazım. Battalgazi belediyesi olarak, birkaç yıl öncesinde özel gereksinimli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak Engelsiz Yaşam Merkezi’mizi kurmuştuk. Daha fazla ailemize ve bireylere ulaşmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki öğrenci sayımızı yüzde yüz oranında arttırdık. Amacımız sıkıntı yaşayan bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak. Devletimiz de özel gereksinimli bireylerin ihtiyacını karşılama adına çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Bireylerimizle ve ailelerimizle bir araya geldiğimiz zaman bu merkezimizdeki aktivitelerden çok memnun olduğunu belirtiyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Umarım bu kardeşlerimizin hayır dualarına layık oluruz. Bu pandemi sürecinde belediye olarak insanların hastalığı yaymasını engellemek için maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edelim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da, 6 etnografik tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da, 6 etnografik tarihi eser ele geçirildi
Polisten kan kampanyasına destek
YEREL HABERLER Polisten kan kampanyasına destek
Gümüş Etnografik Tarihi Eser Levhalar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümüş Etnografik Tarihi Eser Levhalar ele geçirildi
Marka ürünü taklidi yapan işyerlerine baskın
YEREL HABERLER Marka ürünü taklidi yapan işyerlerine baskın
Malatya'da sokak satıcılarına operasyon
YEREL HABERLER Malatya'da sokak satıcılarına operasyon
47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 47 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Gürkan’dan Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Gürkan’dan Engelliler Günü mesajı
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden ‘dumansız hava sahası’ uygulaması
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden ‘dumansız hava ...
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Malatya Büyükşehir Belediyesi esnaf için pandemi paketi açıkladı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediyesi esnaf için pandemi ...
Battalgazi Meclisi aralık ayı olağan toplantısı tamamladı
YEREL HABERLER Battalgazi Meclisi aralık ayı olağan toplantısı ...
Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını kaybettiği yolda önlem alınmasını istedi
YEREL HABERLER Mahalleli, 28 yılda 39 kişinin kazada hayatını ...
Malatya'da şüpheli paket paniği
YEREL HABERLER Malatya'da şüpheli paket paniği
Sadıkoğlu’ndan esnafa destek çağrısı
YEREL HABERLER Sadıkoğlu’ndan esnafa destek çağrısı
MOTAŞ’ta pandemiye göre otobüs düzenlemesi
YEREL HABERLER MOTAŞ’ta pandemiye göre otobüs düzenlemesi
Battalgazi Belediyesi’nden personeline toplu sözleşme müjdesi Toplu iş sözleşmesi yüzde 30 zamla sonuçlandı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden personeline toplu sözleşme ...
Kahtalı'dan Pandemi açıklaması
YEREL HABERLER Kahtalı'dan Pandemi açıklaması
“Geleceğe Nefes Ol Kampanyası”nda ilk fidan dikildi
YEREL HABERLER “Geleceğe Nefes Ol Kampanyası”nda ilk fidan dikildi
Malatya’da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya’da bir mahalle karantinaya alındı
Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
Eski başkanın arşivi Malatya'nın 20 yılına ışık tutacak
YEREL HABERLER Eski başkanın arşivi Malatya'nın 20 yılına ışık ...
Malatya’da 3.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya’da 3.3 büyüklüğünde deprem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X