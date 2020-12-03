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Özel çocuklar ve aileleri unutulmadı Çınar: “Sevgi ve emek varsa engel yoktur”

İHA

Özel çocuklar ve aileleri unutulmadı Çınar: “Sevgi ve emek varsa engel yoktur”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Eşi Semra Çınar ziyaretlerde bulundu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Eşi Semra Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan ve Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Özcan ile birlikte Aşağıbağlar Mahallesinde oturan Güzel ailesini ziyaret etti. Çınar, 5 çocuklu Ailenin biri zihinsel, diğeri fiziksel engelli olan 2 çocuğu ile sohbet ederek gönüllerini aldı ve çeşitli hediyeler takdim ederek özel çocukların yüzünü güldürdü.
Baba Doğan Güzel; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ziyaretinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Çınar, bir diğer ziyaretini ise Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde Şahin Ailesine gerçekleştirdi. Aile ile sohbetler ederek taleplerini dinleyip hediyelerini takdim etti.

“Şehrimizi kardeşlerimizin daha rahat yaşayabilecekleri şekilde dizayn ediyoruz”
Başkan Çınar; ziyaretler sırasında herkesin engelli adayı olduğunu, bu bilinç ve düşünceyle hareket edilmesi halinde sorunların çözüleceğine işaret etti. Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak bütün hizmetlerimizde en iyisi ve en güzelini halkımıza sunmak, kentimiz ve ilçemizi sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda kalkındırmak adına çok yoğun çalışıyoruz. Toplumun tamamını kucaklayacak, bütün insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek en iyi hizmetlerde bulunmaya gayret ediyoruz. Elini sıkmadığımız, kapısını çalmadığımız, görüşünü almadığımız tek bir hemşerimiz kalmayıncaya kadar gönüllere ve yüreklere dokunan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bütün alanlarda en iyi hizmetleri hedeflerken dezavantajlı gruplarımıza yönelik özel yatırımlar ve projelere büyük bir hassasiyet gösterdik. Parklarımızı ve yürüyüş yollarımızı engelli kardeşlerimize göre projelendirmeye ve hizmete sunmaya titizlik gösterdik. Hayata geçirdiğimiz projelerde bu kardeşlerimizin hayata tutunmalarına katkı sağlamak, toplumsal hayata katılımlarını artırmayı başlıca hedef olarak belirledik. Özel çocuklarımızın yaşıtları ile birlikte gönüllerince oynayabilecekleri şekilde tasarımı yapılan ‘Engelsiz Park’ projemizi hizmete açtık. Engelli kardeşlerimizin toplumun en önemli parçası olduklarını göstermek, yaşam kalitelerini yükseltmelerine katkı sağlamak adına hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Özel kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak önemli hizmetler sunuyoruz”
Başkan Çınar, “Özel hemşerilerimiz toplumun önemli bir parçasıdır. Cenabı Allah’ın bizlere bir hediyesi ve emaneti olan kardeşlerimizin hepsini seviyor, kucaklıyor, sahip çıkıyoruz. Ayrıştırarak değil, birleştiren hizmet felsefesine sahibiz. ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerimizle bütün hemşerilerimizin kalbine, yüreğine ve gönlüne dokunan sosyal sorumluluk projelerimize ağırlık vermekteyiz. Özel kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, onların toplumla daha da bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olmaları için destek olmaya özen gösteriyoruz. Gönül gözüyle gören, yüreğiyle seven, vicdanıyla hisseden ve inancıyla hayata umutla bakan bütün özel hemşerilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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