Malatya’da 4 baraj SOS veriyor

Malatya’da iki barajda su doluluk oranı yükselirken, 4 barajda da doluluk oranı düştü.

Devlet Su İşleri (DSİ) Malatya 92.Şube Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, 2 Aralık 2019 ile 2 Aralık 2020 tarihlerindeki barajların doluluk oranı, bir yıl önceki durum ile bu yılkı duruma göre artış ve azalış gösterdi.

Çat Barajı’nda doluluk oranı 2 Aralık 2019’da yüzde 23,34 iken, 2 Aralık 2020 tarihinde bu oran yüzde 30,39’a yükseldi.

Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Barajı’nda ise doluluk oranı 2 Aralık 2019’da yüzde 16,17 iken, 2 Aralık 2020 tarihinde de bu oran yüzde 19,30’a yükseldi.

Malatya’daki Çat ve Sultansuyu Barajlarındaki su seviyesi geçen yıla göre yükseldi.

4 baraj SOS veriyor

Diğer yandan, Doğanşehir ilçesindeki Sürgü Baraj Gölü’nde doluluk oranı 2 Aralık 2019’da yüzde 60,05 iken, 2 Aralık 2020 tarihinde bu oran yüzde 39,51’e düştü. Doğanşehir ilçesindeki Polat Barajı da doluluk oranı 2 Aralık 2019’da yüzde 42,96 iken, 2 Aralık 2020 tarihinde bu oran 23,27’ye indi. Yazıhan İlçesindeki Boztepe Barajı ise 2 Aralık 2019’da doluluk oranı yüzde 26,05 iken, 2 Aralık 2020 tarihinde bu oran 23,16’ya indi. Kale ilçesi yolundaki Kapıkaya Barajı da, 2 Aralık 2019’da doluluk oranı yüzde 55,82 iken, 2 Aralık 2020 tarihinde bu oran yüzde 49,10’a düştü.

Sözü edilen barajlarda doluluk oranının düşmesinin yağışların azlığına bağlanırken, yağışların artmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranın da yükselmesinin beklendiği vurgulandı.

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