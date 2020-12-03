2 çocuğun boğulmasıyla ilgili santral görevlisi 2 kişi tutuklandı



MALATYA (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, hidroelektrik santrali sulama kanalına düşen 2 çocuğun boğulmasıyla ilgili gözaltına alınan santral görevlisi 2 kişi tutuklandı.

Darende'ye bağlı Yeşiltaş Mahallesi'nde 21 Kasım'da Hakkı Aslan (9), İbrahim Gülmez (8) ve 2 arkadaşı balık tutmak için Tohma Çayı'na gitti. Balık tutarken dengesini kaybeden Hakkı Aslan, suya düşerek akıntıya kapıldı. Durumu gören İbrahim Gülmez, arkadaşını kurtarmak için suya atladı. Bir süre sonra İbrahim ve Hakkı'nın cansız bedenine ulaşıldı. İki çocuk toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, görevde ihmalleri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan elektrik elektronik mühendisi ile kanal bakım onarım sorumlusu E.Ç. ile R.K. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-12-03 17:21:45



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